Mario Segura considera falta de respeto discutir «temas electorales» en crisis

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Comisión Electoral del Congreso Nacional (CN), Mario Segura, dijo ayer que este no es el momento indicado para estar discutiendo temas electorales porque el país actualmente sufre una emergencia sanitaria que tiene a los hondureños en cuarentena y buscando comida para sus familias.

Segura se pronunció luego de conocer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza adelantar la convocatoria a elecciones primarias para septiembre del presente año.

“No es el momento de estar discutiendo temas electorales. Esto es una falta de respeto para los hondureños que en este momento están en cuarentena viendo que comer”, manifestó en tono de molestia el también diputado liberal.

En ese sentido, Mario Segura enfatizó que este no es el momento para tener ese tipo de alegatos políticos.

“Habrá su momento, pero ahorita no podemos crear incertidumbre prediciendo si va a haber o no elecciones. Si se hace una encuesta en estos momentos nos daremos cuenta que ahorita eso no les interesa a los hondureños”, puntualizó Segura.

Tema electoral no está en la agenda del CN

De igual forma, el parlamentario rojiblanco manifestó que el tema electoral ahorita no es prioridad en la agenda del CN.

“Tenemos una comisión de dictamen que analiza los diferentes proyectos en relación a la crisis que se está viviendo. Esos proyectos se orientan a cómo conservar empleos, cómo llevar alimentos a la población, cómo ayudar a los médicos que en estos momentos necesitan tener todo su equipo de protección. También los temas de veeduría en los diferentes procesos y los gastos que hace el Gobierno para que haga todo con claridad. Eso es lo que nos tiene empeñados en este momento, pero el tema político no ha sido parte de la agenda”, aseguró Segura.

Asimismo, indicó que la Comisión Electoral, a partir de la próxima semana, va a trabajar de manera virtual. Sin embargo, dijo no quiere dar opiniones anticipadas diciendo si van a haber o no elecciones; o si un gobierno u otro se debe o no quedar en el poder.

“Creo que estos momentos es de llevar paz, tranquilidad y esperanza a los hondureños porque lo que más necesitan es comida en sus hogares. Esta es mi opinión personal como diputado. Ni siquiera de la Comisión Electoral que presido porque ni tan siquiera nos hemos reunido. Pero sí siento que en este momento lo que nos tiene sumamente preocupados es la pandemia del COVID-19 y, en ese sentido, estamos dando nuestros mejores esfuerzos para ayudar en lo poco que podemos al pueblo hondureño”, concluyó.

