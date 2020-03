Madre de Cristiano Ronaldo mejora: «Me estoy recuperando bien»

PORTUGAL.- Aún débil, luego de haber estado al borde de la muerte, la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, publicó un conmovedor mensaje.

Aveiro sufrió el martes un ictus (enfermedad cerebrovascular) en su isla natal de Madeira. La gravedad de este accidente le hizo estar al borde de la muerte, en cuidados intensivos.

Sin embargo, después de haber sido operada de emergencia, Dolores dio noticias tranquilizadoras sobre su estado de salud.

El mensaje de la mamá de Cristiano Ronaldo

«Queridos, este no es el típico mensaje normal de Dolores, pero solo estoy de paso para decirles que me estoy recuperando bien. Pero ya me cansé de estar tantas horas en la cama, pero sé que es para mi bien; en unos días retomaré mi rutina normal si Dios quiere», dijo la madre del astro portugués.

«Todo fue solo un susto, pero soy consciente de todo lo que me ha pasado y plenamente consciente de que he tenido mucha suerte», reiteró.

Además, agradeció las muestras de cariño de parte de sus seguidores, familiares y amigos:

«Agradezco los constantes mensajes de apoyo no estoy leyendo, pero mi hija Cátia está al tanto de todo lo que sucede en ese lado», dijo.

«Gracias por las cadenas de oraciones y energías positivas que han hecho en muchos lugares. Dolores regresará pronto, hasta entonces les agradezco su comprensión y privacidad, solo quería agradecerles por todo».

Aveiro aclaró que aunque no fue ella quien escribió el mensaje, dictó todo lo que quería decir; Cristiano Ronaldo tuvo que realizar una visita relámpago a Madeira para visitar a su madre, de 65 años.

Ver esta publicación en Instagram Hoje fiz um dos pratos preferidos do meu filho (bacalhau à brás) ❤️👍🏼🍽 Una publicación compartida por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) el 14 de Feb de 2020 a las 8:02 PST

¿Qué es un ictus?

Es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. También se le conoce como accidente cerebrovascular (ACV), embolia o trombosis.

Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula.

Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y glucosa, que necesita.

La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos.

