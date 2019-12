REDACCIÓN- La «Chica Badabun», Lizbeth Rodríguez se quedó sin trabajo. Esto se confirmó en un video que circula en Internet donde aparecen un grupo de desempleados de la empresa y entre ellos se encuentra Lizbeth donde da declaraciones sobre su empleo.

Según se pudo conocer, fueron varios ‘youtubers’ quienes denunciaron a Lizbeth Rodríguez. En el video un joven le dice: revisa mi celular es que ya me quedé sin trabajo y no traigo dinero. Lizbeth Rodríguez le responde: yo también me quedé sin trabajo.

Lizbeth Rodríguez, uno de los rostros más populares de Badabun gracias al programa Exponiendo Infieles, habló por primera vez del escándalo que envuelve al canal de YouTube y descartó que siga trabajando con esa empresa.

A principios de diciembre varios integrantes de Badabun aparecieron en un video publicado en el canal de Juan de Dios Pantoja para revelar una serie de abusos y maltratos que sufrieron en el canal.

La propia Lizbeth Rodríguez había hablado en noviembre que se sentía un tanto controlada por Badabun y semanas después Alex Flores, Kim Shantal, Daniela “Queen” Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro revelaron que fueron víctimas de acoso sexual, homofobia y explotación laboral.