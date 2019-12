MÉXICO. Jorge Alejandro, el artista hondureño que representa al país en La Academia de México, superó el sexto concierto de reality show, y cada domingo se gana más al público y a los críticos.

Los comentarios de los jueves para Jorge fueron, mayormente, buenos. Lo único que «Gavito» le cuestionó fue que durante su presentación no bailó igual que Chayanne, el artista al que interpretaba. «Lo hice así para que no me dijeran que ‘lo hice igual que Chayanne'», le contestó Jorge a Gavito.

La respuesta de Jorge se fue debido a que el concierto anterior, él interpretó una canción de Juan Luis Guerra, e intentó hacerlo prácticamente igual que el cantante dominicano. Sin embargo, los jueces le criticaron que hubiese sido mejor hacerlo a su manera.

Pese a esto, Jorge desde ya se perfila como uno de los mejores de la competencia. Incluso, los instructores de La Academia han dicho en varias ocasiones que Jorge es el mejor alumno, por su disciplina y esfuerzo.

Lea también: Jorge y Angie, hondureños en La Academia, sobreviven a nueva eliminación

El castigo

Pero durante la transmisión del concierto, Jorge recibió la noticia de que la producción del programa decidió sancionarlo a él y a su compañero guatemalteco Dennis por protagonizar una pelea dentro de la casa en donde residen los académicos. El altercado quedó grabado y fue transmitido entre semana a los seguidores de La Academia.

El castigo para Jorge es que, durante 24 horas, no podrá recibir apoyo a través de la aplicación de Azteca TV para quedarse en la competencia. Para Dennis la sanción fue la misma. Pero además, le quitaron el premio ganado la semana anterior por haber sido «el mejor alumno.

Luego de recibir la notificación del castigo, Dennis y Jorge aseguraron que todo lo ocurrido en la casa fue «bromeando». Aún así, se disculparon con la producción y audiencia y aceptaron la sanción.

Hondureños resisten a la eliminación

Jorge no es el único hondureño en La Academia, pues su connacional Angie Flores también hace lo propio en la competencia. Los dos continúan con paso firme y ya resistieron a cinco noches de eliminación. El expulsado de ayer fue Effeta.