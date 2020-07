Leitzelar: IHSS no tiene atribución para aprobar compras de INVEST-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS. German Leitzelar, miembro de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aseguró ayer que ese centro hospitalario no tiene ninguna atribución para aprobar compras de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).

Leitzelar expresó lo anterior, luego que el exdirector de INVEST-H, Marco Bográn, dijera que los interventores del IHSS, entre otros, avalaron la compra de los hospitales móviles.

«El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tiene sus propios mecanismos para comprar, como para realizar sus actividades de prestación de servicios en los tres regímenes que administra», afirmó el interventor.

De ese modo, el funcionario sostuvo que no son ministros, ni están dentro del esquema del Gobierno central. Agregó que a la mesa de salud solamente fueron como invitados y no como miembros de INVEST-H.

«El IHSS no tiene ni ninguna atribución para aprobar o improbar compras que no sean del IHSS. No somos miembros de INVEST-H ni del Gobierno central», enfatizó Leitzelar.

Leitzelar: “Presupuesto del IHSS está cubierto”

Por lo anterior, el personero aseveró que el presupuesto del IHSS está cubierto con las aportaciones que hacen los empresarios y los trabajadores. Además de la responsabilidad solidaria del Estado de aportar lo que la Constitución manda, apuntó.

De igual forma, Leitzelar informó que actualmente tienen limitaciones en los insumos porque las empresas que proveen tienen acumulación de demandas de servicios. Sin embargo, dijo que esta semana realizarán al menos 2 mil pruebas PCR.

Para finalizar, confirmó que todas las farmacias están abastecidas con lo necesario para los pacientes con COVID-19. «También estamos en búsqueda de más lugares para habilitar más centros de triajes», concluyó.

Cabe mencionar que ayer, German Leitzelar manifestó que el IHSS no ha recibido fondos del Gobierno para atender la pandemia de COVID-19.

