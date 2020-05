LeBron James protesta por la muerte de George Floyd

LeBron James, referente de la NBA, el deporte por excelencia del país norteamericano, quiso dejar un claro mensaje en sus redes sociales, en las que reúne a más de 70 millones de seguidores.

Y es que el jugador de los Ángeles Lakers de la NBA, se sumó a las miles de personas que protestaron la noche de este martes en Minneapolis por la muerte a manos de policías del ciudadano afroamericano George Floyd.

“¿Entiendes ahora? ¿O todavía no te queda claro?”, escribió el jugador de los Lakers junto a una imagen dividida en dos.

Del lado izquierdo aparecía una captura del momento en el que un policía apretaba su rodilla contra el cuello de Floyd y del derecho una foto de Colin Kaepernick, el jugador de la NFL que quedó como agente libre por manifestarse en contra de la discriminación que sufren los afroestadounidenses en su país.

“Esta es la razón”, se pudo leer encima de la imagen que publicó LeBron James, justificando las protestas de su compatriota que tantas polémicas causaron y por la que ningún equipo de la NFL volvió a contar con sus servicios.

“Por favor, su rodilla en mi cuello no me deja respirar”, fueron las últimas palabras de George Floyd antes de morir en un arresto que presenciaron varios testigos. “Quítale la rodilla y comprueba su pulso. No está respirando, ¡comprueba su pulso!”, le exigió uno de los espectadores.

Manifestantes pidiendo justicia

La marcha, a la que se sumaron cientos de personas, empezó en el lugar de la muerte de Floyd y terminó frente a una comisaría cercana, donde la Policía antidisturbios lanzó gases y balas de goma a los manifestantes tras algunos desperfectos.

¿Cómo se produjo la muerte?

El episodio se produjo cuando la policía recibió un llamado donde alertaban que un individuo de unos 40 años estaba en el interior de un vehículo y parecía drogado. Los agentes encontraron al sujeto sentado dentro en su automóvil.

Tras ordenarle que saliera del vehículo, se habría resistido al arresto por lo que los oficiales decidieron inmovilizaron en el piso.

Se confirman cuatro nuevos casos en la Premier League