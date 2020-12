«Las chanclas» de Katy Perry desatan las burlas en redes sociales

FARÁNDULA. Durante varios años la cantante Katy Perry ha experimentado en el mundo de la moda, lanzando diferentes líneas de productos acompañados de su propio estilo. Recientemente divulgó un diseño de sandalias de gel, mismas que compartió en redes sociales, hecho que los internautas no dejaron pasar desapercibido.

Las sandalias, de colores brillantes y con un peculiar diseño se llaman «The Geli» y cuentan con figuras decorativas de un limón, un apiña, sandía, un ojo y aunque no lucen mal, los mexicanos no dejaron pasar por alto la publicación y la han «troleado».

Y, es que, seguramente la cantante no esperó recibir tantos comentarios en los que usuarios bromearon a más no poder, acerca de su venta. Hicieron peculiares memes que se refirieron a la clásica ida al mercado cuando intentas lograr una rebaja en el precio.

No obstante, las cosas no quedaron ahí, hubo quien llevó las bromas a tal extremo que fingieron «denunciarla» como una vendedora no confiable, recordando alguna ocasión en la que al hacer una compra por internet, los dejaron plantados.

«Sé que este grupo no es para esto, pero no le compren. Yo le pedí el modelo limón verde esmeralda, le hice el depósito y me bloqueó del guasap», escribió una persona.

Venta de «las chanclas» de Katy Perry

Las sandalias de la artista tienen un precio de 50 dólares y están en el sitio web de Katy Perry Collections.

En la publicación original, la empresaria y cantante mencionó que «el 10 % de todas las ventas de @katyperrycollections en diciembre irán a la @davidlynchfoundation, una de mis orgs favoritas sin fines de lucro que ayudan a enseñar a muchos a meditar».

