Lacayo: «Vargas me dijo que esto podía pasar antes de venir a Olimpia»

TEGUCIGALPA.- El delantero merengue, Junior Lacayo brindó declaraciones desde la concentración de los albos previo al «clásico capitalino» contra Motagua.

Si bien el atractivo es el partido, las declaraciones del ceibeño fueron contundentes, pues se mostró muy en descontento por la falta de minutos que Pedro Troglio le ha dado con el «León».

«Yo sigo trabajando de la mejor manera, cuando estás en un equipo grande toca esperar porque hay grandes jugadores, solo me toca trabajar».

Tambien mencionó que con la llegada de los extranjeros, Troglio ha optado por apostar por ellos:

«No se si me ha quedado grande la camisa, mucha gente dice eso, yo lo que creo es que no he tenido minutos. No me arrepiento de haber venido a este club, estoy agradecido con el equipo, ha sido una experiencia bonita. Vinieron jugadores con más calidad y el entrenador se ha decidido por ellos».

«Yo quiero jugar, como todo jugador tener mi oportunidad, pero bueno hay que seguir para que el profe mire que tenemos la capacidad».

Lacayo recuerda las palabras de Héctor Vargas y pide salir a préstamo

De igual manera dijo que tuvo una oferta de China; pero que no sabia los motivos por el que no pudo salir.

Recuerda que antes de fichar por los blancos, Héctor Vargas le advirtió que podía tener situaciones como la que está viviendo hoy.

«Me gustaría salir a préstamo para jugar porque siento que mi carrera está estancada. Es incómodo, muchos quisieran venir a Olimpia, pero aquí la competencia es muy dura»

«Tuve una oferta de China, pero al final no se me dio. Ahora estoy esperando que sale. Igual me gustaría jugar en otro club en Honduras, quiero jugar, no se disfruta solo estar cobrando sin participar. Héctor Vargas me dijo que esto podía pasar antes de venir a Olimpia, ahora me toca seguir trabajando».

