HONDURAS. Agencia La Mundial sigue aplicando sin compasión «La ley de vivo» a sus clientes, esta vez, a una madre que adquirió una bicicleta de casi L5,000 para su hijo, sin saber que ésta tenía graves defectos, y cuando solicitó ayuda en servicio al cliente para que la ayudaran, la empresa no se hizo responsable.

«Hoy, 30 de septiembre del 2020, ya en mi casa y todavía molesta, pensando qué voy a hacer. Vengo a denunciar la compañía (La) Mundial, por la compra de una bicicleta que hice el domingo 27 en la mañana«, inició diciendo la fémina.

Según su testimonio, se dirigió a la tienda y pagó L4,630 por una bicicleta que «a las dos horas se arruinó. La cadena se le zafó, también la cosa de los cambios y el freno de al frente no funcionaba».

Pero, tales desperfectos no la preocuparon, tampoco a su pareja, así que decidieron chequearla y repararla por sí mismos. La mayor frustración llegó el martes, cuando su hijo vuelve a subirse a la bicicleta y, al cabo de unos minutos, «falló de nuevo«.

Hacen reclamo

Fue así como ese mismo día, la mujer y su esposo decidieron ir a La Mundial a pedir que les cambiaran su artículo, pero, la agencia ya no tenía de esas mismas bicicletas en almacén.

Ante esto, la pareja decidió pedir una devolución del dinero, pero «el gerente (de la tienda)» dijo que no podía reembolsar su gasto. La opción que La Mundial dio fue reparar la bicicleta, pero ambos se negaron, pues la compra que hicieron fue de un producto nuevo, y eso debía darles la empresa… pero no.

«Yo no tengo L4,630 así nada más, pero esta compañía millonaria sí los tiene. Nada costaba cancelar la factura y devolverme mi dinero. A mí me ofrecieron más opciones, pero no eran buenas«, cuestionó la madre.

La segunda opción planteada, siempre buscando aplicar «la ley de vivo», fue que la pareja se llevara una bicicleta de menor precio más otros objetos de la tienda para nivelar el valor de la factura anterior.

«Yo no necesitaba nada de eso, sino el dinero… necesito el dinero», aseveró. Seguidamente, envió un mensaje contundente a los dueños de La Mundial, con tono de impotencia, exigió «La Mundial, devuélvame mis L4,630. Se quedaron con la bicicleta y con el dinero«.

La retan

Los directivos de La Mundial se jactan de que son intocables y que pueden hacer lo que quieran con sus clientes sin temor a sanciones. Precisamente a eso le llaman «la ley del vivo».

Y en ese sentido, la denunciante asegura que la retaron a ir a la Fiscalía del Consumidor, dando por hecho que iba a ser ignorada. «Voy a ir a la Fiscalía y tiene que ayudarme, tiene que responderme», dijo. Por último, solicitó «por favor» que la ciudadanía en general comparta su denuncia.

Pero, ¿Cuál es «La ley del vivo» marca Kenny Yuja?

Por si acaso no lo sabía, o ya se le olvidó, fue el pasado mes de marzo que, iniciando la crisis del Covid-19 en Honduras, en La Mundial vendían mascarillas quirúrgicas a L81 cada, las mismas a que, por ejemplo, en Amazon se encuentran a tan solo L13.

Consumidores comenzaron a denunciar a la empresa, y esto llegó a oídos de los medios de comunicación. En ese sentido, un programa televisivo decidió abordar a Kenny Yuja y consultar sobre por qué se estaba aprovechando de la situación, y las declaraciones que él dio, bueno… digamos que cayeron ‘pesado’ a sus clientes.

Se suponía que sus palabras le iban a pasar factura cuando de nuevo abriera su negocio, pero definitivamente no fue así. Y es que el enojo ciudadano se mantuvo durante unos días solo en redes sociales, y entre tanto, él ya no vendía mascarillas, sino que ahora las regalaba. ¿Será que gracias a eso lo perdonaron o los hondureños tienen memoria corta?

«Y la gente me lo está comprando»

«Uno es libre de vender las cosas al precio que quiera», fue el argumento de Kenny Yuja, director de Agencia La Mundial.

Según la denuncia en redes sociales, en La Mundial vendía cada mascarilla desechable a L81, y si usted compraba tres, entonces, paga L234, es decir, obtenía un mínima rebaja de L3 por unidad. Ahora bien, si usted quería «protegerse» durante varios días, entonces, la caja de 50 tapabocas, le costaba L3.900, o sea, continuaría pagando 78 por cada una, aunque llevara más. Y esto, hasta el Servicio de Administración de Rentas (SAR) lo sabía, según él, y se jactaba de ello.