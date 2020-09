LA ENTREVISTA – Alicia Ramos: «Pasar de la TV a la radio fue un giro de 180 grados»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como una joven llena de alegría, positivismo, entrega y mucha fe a María Auxiliadora, así se describe la carismática locutora Alicia Ramos. Uno de los rostros más frescos y bellos de la radio nacional.

Alicia Zamira Ramos, es una chica de 24 años, la que en su niñez nunca imaginó ser la figura pública y talentosa que ahora es. No pensó en ser comunicadora, ya que por su mente la profesión que se pasaba era ser veterinaria.

Sus amor por las comunicaciones y la animación nació cuando era estudiante de un reconocido colegio católico de señoritas de la capital. En donde comenta que siempre era la encargada de amenizar los eventos.

En una amena plática, Alicia comentó en exclusiva a Tiempo Digital acerca de sus inicios, su experiencia en televisión y radio. El cambio radical de universidad, el ambiente que se vive en los medios de comunicación con los compañeros y hasta cómo es su relación amorosa.

¿Como inicia el sueño de Alicia Ramos de participar en los medios de comunicación?

Este sueño inicia desde que hice la práctica profesional del colegio de Técnico en Computación y se me dio la oportunidad en Suyapa Medios. Allí estuve en el área de tecnología y sistemas. Me subía en techos, hacía cableado, instalaba impresoras y servidores.

En esa área siempre era curiosa y me iba al sector de noticiero y producción, para ver qué era lo que se trabajaba, ‘curioseando’ uno. Sin saber que en un futuro, bien en meses me tocaba hacer el examen de admisión para la universidad.

Y pues no sabía que iba estudiar, luego se me dio la oportunidad en la misma televisora de locutar noticias internacionales. Para luego poder presentarlas en el noticiero y allí me desenvolví por un tiempo.

¿Cuál fue el primer proyecto en el que participó Alicia Ramos?

Bien, al terminar mi tiempo de práctica profesional y pido que se me dé la oportunidad de quedarme como voluntaria. De allí surge un proyecto que se llamó «El Cole«, donde la productora me tomó en cuenta, como voluntaria sin recibir un salario.

En este programa estuve unos meses, nos tocaba andar en colegios, allí era bonito porque no tenía la experiencia de salir en televisión, la facilidad para poder hacer preguntas. Pero con la ayuda de «Fey«, la productora y de mi compañero Brayan Ramos, se me iba haciendo más fácil.

Allí era donde comenzaba lo bonito del área de comunicaciones y periodismo, de entrevistar, socializar. De poder ir conociendo poco a poco a las personas.

¿Qué se vino después?

Después se me dio la oportunidad de hacer un casting para el programa «Conectados a XTo«. Donde viví un experiencia más en la que se me da otra nueva oportunidad para entrar y allí estuve 2 años.

¿Cómo decide Alicia estudiar periodismo?

Antes de este proyecto de «Conectados a XTo«, tuve que ir a hacer el examen de admisión a la universidad y yo ‘¿que voy a estudiar?’, ‘¿no sé que voy a estudiar?’. La virgen lo hace todo pues, María Auxiliadora creo que es la que me ha acompañado, la que me ha hecho tomar las decisiones correctas. De irme en el área de periodismo, de comunicaciones.

Es la virgen que siempre está allí acompañándome, tomando estas decisiones y arriesgándome en las cosas buenas que se me han presentado. Entonces, por eso creo que el hacer la práctica en Suyapa Medios fue como el motivo, eso de poder ver lo bonito que es ir a la calle, el momento de poder entrevistar a alguien.

¿Como fue la aventura en el colegio?

Pues en el colegio siempre era de animar los eventos, de poder presentar, de poder ponerme a bailar. De andar siempre metida en las cosas que se trataba de multitud, donde se trataba de poder encontrarme con las demás personas.

¿Como fue el cambio de la televisión a la radio?

Fue un cambio totalmente diferente, por que la televisión es un poco más complicada en el sentido que no se puede leer. Se tiene que estudiar un poco más, se tiene que saber a quién vas a entrevistar, estudiar un poco más a la persona. Televisión es super complicado, pero a medida se va practicando se va haciendo más fácil.