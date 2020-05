La demanda que se le vendría a Real de Minas por falta de pagos

TEGUCIGALPA.- El técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres habló acerca del atraso que ha tenido el equipo minero con respecto a su pago, además asegura que habrá una demanda si estos no cumplen con su salario.

“Nos preocupa que no nos paguen, al no haber juegos no hay ingresos, no he hablado con el presidente, teneos mucho tiempo de no platicar del tema”, inició diciendo Cáceres.

¿Demandará al club?

Asimismo agregó que no sabe que pasará con ellos ahora, el pago de sus jugadores o para cuando se tornará regresar a la acción futbolística.

“Estamos en el aire, no sabemos lo que pasará, ese tema nos mantiene en zozobra. Ellos deberían de pronunciarse e informarnos a nosotros que pasa, ya varios días de la cancelación del torneo y no sabemos anda de ellos. Ya venderá el tiempo de vernos las caras, voy a espera este fin de semana, si es por la vía correcta o legal”, cuenta.

Seis meses de contrato con el club minero

Cáceres, aseguró que todavía “tengo seis meses más de contrato, veo difícil seguir al frente del equipo, no hay ofertas, ya no hay la mejor relación de directivo o técnico”, menciona.

Sobre la actual situación que pasa el país, para Raúl Cáceres lo más importante en estos momentos es la salud de su cuerpo técnico y sus jugadores.

“Siento que pensando en la salud y vida de las personas y jugadores es lo mejor, se ve imposible reanudar el torneo por las circunstancias, ojalá esa determinación también la Liga supervise a los clubes para que nos paguen”, cerró.

