Kanye West confiesa: Tuvo COVID-19 y teme que en vacunas inserten chips

«Escalofríos, estar temblando en la cama, tomar baños calientes y mirar videos que me decían lo que se supone que debería hacer para terminar con esto. Recuerdo que alguien me dijo que Drake también lo tenía y mi respuesta fue: ¡Drake no puede estar más enfermo que yo!», aseguró.

Lea también: Kanye West con intención de ir por la presidencia de EEUU, ¿qué opina Kim?