Laporta: «Conmigo como presidente, El Real Madrid no ganó ninguna Champions»

BARCELONA.- El Barcelona decidió suspender provisionalmente el proceso electoral para la elección de un nuevo presidente. No obstante, el candidato a la presidencia blaugrana, Joan Laporta, no pierde tiempo para hacer campaña.

Laporta ha dado declaraciones que hacen revivir las «batallas» entre Barcelona y Real Madrid hace poco menos de una década.

El candidato brindó declaraciones este día para diversos medios escritos y televisivos de España. En ellos se expresó acerca de la rivalidad que existe en merengues y blaugranas, «conmigo de presidente del Barcelona, el Real Madrid no ganó ninguna Champions League y yo lo que quiero es que vuelvan esos tiempos».

Así mismo, Laporta aprovechó para mandarle un mensaje contundente al PSG quien manifestó abiertamente trabajar para incorporar a Lionel Messi, «he leído que el PSG presenta pérdidas y ya hablaremos si pueden hacerse cargo de que fichajes. No me gusta ni me parece correcto. Se lo podían haber callado porque es una manera de intentar desestabilizar a un equipo y a un club. Nosotros no estamos entrando en ese juego. Si el PSG quiere ser un club de élite y de referencia no debería hacer estas manifestaciones».

Para finalizar, Laporta también habló acerca de sus posibilidades en las elecciones a la presidencia del Barcelona, «nosotros vamos con moral ganadora, porque estamos trabajando para intentar ganar, pero ni me siento favorito, ni ganador. Sería una falta de respeto».

