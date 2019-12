Jesús Mejía manda al CNA a buscar a jefe de personal de ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Jesús Mejía, reaccionó luego que el Consejo Nacional Anticorrucpión (CNA) presentó una denuncia por el delito de fraude en su contra.

Cabe destacar el CNA alegó en su denuncia la creación de planillas fantasma por parte del extitular de la ENEE. Por lo cual señalan que con dichas planillas se ocasionó un perjuicio de más de L11 millones al Estado de Honduras.

Respecto al tema, Jesús Mejía, manifestó que en su gestión se realizaron manuales de funciones para poder garantizar el trabajo indicado. De esa forma, indicó que se los trabajadores que no cumplían debían someterse a audiencias de descargo.

Además, Mejía aseguró: «Si alguien logró hacer algo a nuestras espaldas que los investiguen y que me investiguen a mi hasta donde quieran porque no tengo nada que esconder».

«Cada quien sabe que ha hecho en sus administraciones, yo jamás tomé algo que no correspondía más que mi sueldo y eso me tiene con tranquilidad, cada quien tiene sus obligaciones y sus responsabilidades en la empresa, el gerente y subgerente que apoya, yo no puedo ser responsable si alguien no hizo sus funciones adecuadas», agregó Mejía.

Jesús Mejía: «Jamás sospeché que pasaban planillas fantasmas»

Por otro lado, Jesús Mejía, señaló que ayer se enteró sobre la denuncia que presentó el CNA. Sin embargo, el exfuncionario destacó que la denuncia del CNA debería ir dirigida para el gerente de recursos humanos. Puesto que indicó él era el responsable de enterarse que cada empleado haga lo que le corresponda.

Asimismo, el exgerente indicó que el no debe asumir ninguna responsabilidad por el supuesto hecho irregular administrativo que demandó el CNA. Explicó que en su gestión (2016-2019) él recibía los contratos para agregar firma, los cuales afirmó ya venían en un listado que pasaba por otros filtros antes de que llegaran a él, como ser el área de Recursos Humanos, resaltó.

«Jamás sospeché que pasaban planillas fantasmas, y yo mantenía sobre este tema amenazas sobre la mesa porque para mi no era tolerable sabiendo la crisis de la empresa», agregó Jesús Mejía.