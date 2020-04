Ivan Rakitic rompe el silencio tras escándalo en Barcelona

En medio del confinamiento social obligatorio que rige en España por el avance del coronavirus, el mediocampista croata Ivan Rakitic le brindó una entrevista via Skype al periódico catalán Mundo Deportivo, en la cual habló de todo.

Desde su peor momento en el club, cuando pasó de imprescindible a olvidado, hasta su situación actual, en la que le queda un año de contrato y su futuro es incierto; también tuvo palabras referidas a la baja del salario y al último escándalo que se produjo en la institución, en donde seis directivos dimitieron.

“Poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí. Pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entenderlas sino aceptarlas.

Su deseo de seguir en el Barca

“Ojalá pueda acabar este año de contrato”, deseó el croata, quien no fue tenido en cuenta por Ernesto Valverde ni tampoco tras la llegada de Quique Setién.

Desde su casa en Castellefels, el mediocampista aseguró que no entiende por qué pasó de ser un jugador clave a ocupar un lugar en el banquillo o directamente no ser convocado para disputar los partidos:

“Con la gente que he hablado tampoco me han podido dar una explicación o algo concreto. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me sorprendió mucho, no lo entiendo, pero voy a aceptarlo, porque lo que quiero es lo mejor para el equipo; mis compañeros y para el club. Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho”.

Tras el escándalo reciente dentro de la dirigencia del Barcelona, en donde seis directivos, incluido el vicepresidente del club dimitieron por diferencias con el presidente, Rakitic sentenció: “Espero poder confiar en la gente que está en el club; y ojalá esta parte se pueda tranquilizar lo antes posible, porque ahora lo que necesitamos es estar unidos”, cerró Rakitic.

