Legionarios en acción: la inspiradora campaña de legionarios de la MLS

Estados Unidos.- Resulta paradójico cómo los peores momentos, esos instantes donde parece no haber un mañana, sacan a relucir los mejores valores del ser humano.

Como la religión, el fanatismo por un equipo de fútbol o un partido político, el color de piel, el lugar de origen y muchas otras cosas que sin razón alguna nos dividen, pasan a segundo plano por el instinto natural de apoyar aquel que más lo necesita.

En nuestro país se sigue reflejando esta situación, con los múltiples ejemplos de solidaridad hacia las personas que lo perdieron todo por los estragos que dejó el paso de la tormenta tropical Eta por las costas hondureñas.

Y como no podía ser de otra forma, los compatriotas que residen en el extranjero que no olvidan sus raíces, no tardaron en manifestar su apoyo a través de diferentes acciones y campañas.

Tal es el caso de los futbolistas hondureños que militan en la MLS, con el lanzamiento de un emotivo video para promover a través de su imagen, el apoyo a diversas organizaciones benéficas sin fines de lucro, que se dedican desinteresadamente a brindar una mano en estos momentos de escasez y dificultad.

Esta iniciativa fue impulsada por el centrocampista del Sporting Kansas City, Roger Espinoza, uniendo fuerzas con sus demás coterráneos: Romell Quioto del Montreal Impact, Bryan Beckeles del Nashville, Danilo Acosta de Los Ángeles Galaxy, Bryan Acosta del FC Dallas, Douglas Martínez del Real Salt Lake, Andy Najar de Los Ángeles FC, Boniek García y Maynor Figueroa del Houston Dynamo.

«Siendo hondureño, ver a mi gente luchando, lidiando con el COVID y ahora con el huracán, ver esta iniciativa, unirse en apoyo de mi gente, es algo que me hace muy feliz porque sé que brindará ayuda al que la necesita», manifestó Roger Espinoza.

