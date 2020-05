¡Impresionante! Convierten un M8 en el BMW más potente de la historia

El BMW más potente de la historia acaba de hacerse público, pero no es un nuevo carro de la casa alemana, se trata de un modelo existente, el M8 Competition, que aunque ya era uno de los coches más rápidos que podíamos encontrar, ahora ha dado un paso de gigante gracias a MANHART.

MANHART, compañía que se dedica a optimizar coches BMW desde hace años, ha logrado aumentar la potencia y velocidad del M8 como nunca antes se había visto, creando así el BMW más potente de la historia.

Originalmente, el M8 Competition tenía 625 CV, pasando de 0 a 100 en 3,5 segundos. Pero gracias al trabajo de los especialistas, ahora el modelo M8 modificado ha subido hasta los 823 caballos de potencia, y ha reducido el tiempo de reacción para pasar de 0 a 100 km/h hasta los 2,6 segundos.

Para hacernos una idea, El Ferrari SF90 lo hace en 2,5 y el Bugatti Chiron Sport en 2,4 segundos. Es decir, mientras que antes tardaba más que el último de los coches deportivos más rápidos, ahora se encuentra cara a cara con el top 3 de los automóviles que más rápido aceleran del mercado.

Más poder, más ruido

Pero eso no es todo, porque el BMW más potente del mundo también ha añadido cambios estéticos. El más llamativo sin duda, es el cambio que han hecho en los escapes. No solo son más ruidosos, sino que han añadido unas válvulas remotas para modificar el volumen según prefiera (y no despertar a la gente de un susto a las 3 de la mañana por ejemplo). Igualmente, han añadido unas suspensiones para ajustar la altura del coche.

Además, en MANHART han modificado los alerones delantero y trasero para hacerlos más agresivos y acorde con la nuevas velocidades del auto. Todo realizado en fibra de carbono, incluidos los detalles de las nuevas llantas.

¿Y cómo se puede tener el BMW más potente de la historia en casa? Primero debemos tener un M8 Competition, cuyo precio es de 133 mil euros de salida, y a eso añadir los más de 16 mil euros que cuesta la modificación en MANHART.

Fuente: Revistagq