Ida de la UFECIC no afecta a Unidad de Política Limpia: Javier Franco

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, aseguró esta mañana que la desaparición de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), no afecta el trabajo de ellos debido a que tienen convenios directos con el Ministerio Público (MP).

Asimismo, indicó que dicha Unidad está a punto de firmar un nuevo convenio con el MP. Cabe recordar que la Unidad nació bajo el seno de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (Maccih), «la voluntad de las bancadas de los partidos políticos y de la inquietud de la población por medio de la sociedad civil», señaló Franco.

Y agregó que «en este caso, que tiene que ver con el Ministerio Público, tendremos una firma de un convenio con el Fiscal Adjunto. Pero ya el Fiscal General tiene conocimiento del mismo, en el cual vamos a cooperar de momento entre lo que ha vinculado ala fiscalía con la Unidad».

Unidad de Política Limpia: Hemos remitido cuatro casos

Por otra parte, Franco presumió que la Unidad de Política Limpia entregó, un tiempo atrás, cuatro casos que involucran a políticos y a ex candidatos a alcaldes al MP. Sin embargo, no quiso revelar información sobre la identidad de los personajes que estarían siendo investigados.

«Es el ministerio público quien tiene la potestad de dar o no los nombres», dijo. A su vez, prefirió no revelar a qué partidos políticos están vinculados aquellos que están siendo señalados «por no dañar la investigación».

Dichas investigaciones estarían orientadas por el tema de los fondos que se utilizaron el las últimas campañas políticas.