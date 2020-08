Comayagua: Padre denuncia muerte por negligencia de su hijo recién nacido

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un hombre identificado como Fredy denunció que le entregaron el cuerpo de su recién nacido sin vida. El hecho se registró en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

Según el relato del hombre, él llegó al Hospital Santa Teresa a traer a su niño, pero cuando llegó, le dijeron que su bebé había nacido bien, que era un varón. Por su parte, él comentó que se fue hacia unas gradas del centro asistencial en mención.

Padre del recién nacido: DDHH y fiscalía ya conocen del caso

El hombre consideró que su bebé murió por negligencia de parte del personal médico del Hospital Santa Teresa. Además, comentó que organizaciones de Derechos Humanos, al igual que la fiscalía, tienen conocimiento de lo sucedido.

«Seguiré con el trámite. No es posible, yo llegué a las 11 de la mañana y me dijeron que ya había salido y que era un varón. La enfermera me dijo que me lo darían a las 10 de la mañana, pero yo no me quería mover de allí. Me fue a unas gradas y le enfermera me dijo que no podía estar en las gradas», relató el acongojado padre.

El hombre prosiguió contando que a las 10 le dieron a su hijo, pero, se lo entregaron muerto. Fredy contó que su esposa le recomendó que fueran al hospital de la ciudad de La Paz; sin embargo, él se quedó porque «confié en los médicos que teníamos aquí».

El cuerpo del recién nacido fue retirado del hospital para darle cristiana sepultura en un campo santo de la ciudad de Comayagua.

Encuentran muertos a dos bebés en TGU y La Paz

Cabe recodar que el pasado domingo, se reportó el hallazgo de dos recién nacidos muertos; uno en Tegucigalpa y otro en la comunidad de Yarula, La Paz, zona central del país.

Personas que trabajan en ese lugar descubrieron un feto en el crematorio municipal de Tegucigalpa ubicado en la salida al departamento de Olancho, al nororiente de la capital.

Según las autoridades, la criatura estaba en una caja de cartón y detallaron que podría tener entre seis y siete meses de gestación.

Por su parte, en el sector de Yarula, La Paz, también se hizo el hallazgo del cuerpo de un recién nacido en el interior de un tanque de aguas negras. Hasta el momento se está a la espera que las autoridades de ese municipio brinden un informe más detallado de lo que en verdad pasó con el bebé.

