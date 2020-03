Honduras: campesinos exigen al Gobierno que los dejen circular

REDACCIÓN. El secretario y portavoz de la Federación Nacional de Campesinos, Alejandro Hernández, solicitó una reunión de emergencia con el actual gobernante para que les permita circular libremente en el todo el país.

El representante de los campesinos fundamentó que su solicitud se basa en que si ellos no producen, en el poco tiempo, las grandes ciudades se quedarán desabastecidas.

«Nosotros como gremio campesino le decimos a todos lo compañeros en todo el país, de que estén atentos a los comunicados del gobierno. Nosotros necesitamos una reunión con el Presidente de la República para tocar temas del agro porque estamos viendo que no tiene apoyo. Muchos compañeros no pueden laborar porque no pueden moverse de un lugar a otros ni comprar insumos y necesitamos que nos puedan dejar pasar en todas las ciudades del país porque no podemos dejar de trabajar en el campo», señaló.

A su vez, don Alejandro Hernández agregó que: «Si nosotros nos paramos en el campo, dejamos de cosechar, quién le llevare la comida a los pueblos. Se van a morir de hambre porque no tenemos ningún apoyo de ninguna institución del gobierno».

Alejandro Hernández: «Necesitamos que el gobierno nos escuche»

Honduras se mantiene en total cuarentena desde ayer viernes (06:00 am) hasta mañana domingo a las 3:00 de la tarde.

«Tenemos quejas de compañeros campesinos les dicen que solo por andar con botas de hule no son campesinos y no los dejan pasar», manifestó el campesino en una entrevista a una radio.

En ese sentido, don Alejandro solicitó una entrevista con Juan Orlando Hernández. «Nosotros hemos tenido las medidas que el gobierno ha dicho, pero necesitamos trabajar el campo porque tenemos que llevar la comida a las ciudades», cerró.