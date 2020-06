REDACCIÓN. Hollywood podrá retomar los rodajes suspendidos por la pandemia del coronavirus a partir del 12 de junio.

El Departamento de Salud Pública de California explicó en un comunicado que los rodajes de Hollywood deberán ser aprobados por los responsables de salud del condado en el que se vaya a desarrollar la producción en cuestión.

Además, representantes detallaron que para «reducir el riesgo de transmisión» de COVID-19 entre los trabajadores de la industria audiovisual, desde actores a técnicos pasando por empleados auxiliares, deberán seguir una serie de protocolos de seguridad.

Esta decisión de reapertura para el 12 de junio se aplicará a los rodajes de cine, televisión y música (videoclips).

Por otra parte, es preciso mencionar que la industria del cine se adelantó al desvelar su propuesta para volver a los sets. Además, se dijo que se esta a la espera de que el gobernador de California, Gavin Newsom, publique su protocolo de seguridad para los rodajes.

Este plan cuenta con el aval, entre otros, de los principales sindicatos de cine y televisión y de los grandes estudios.

Tomar la temperatura de los empleados, eliminar las comidas estilo bufet. También deben obligar a los espectadores en directo a llevar mascarilla. Asimismo, deben reducir los equipos de trabajo en el set al mínimo necesario son algunas de sus ideas para retomar los rodajes de manera segura.

Hollywood muestra su apoyo a John Boyega

Cuando ayer el actor John Boyega tomó el megáfono para dar un emotivo discurso en las protestas londinenses por el Black Lives Matter, seguramente no esperaba convertirse en uno de los mayores iconos de esta lucha contra el racismo.

Lo que sí tenía claro es que posicionarse así de abiertamente en un asunto político podía poner en riesgo su futuro en Hollywood.

Así al menos lo expresó entre lágrimas: «Es posible que después de esto ya no tenga una carrera como actor. Pero me da igual. Necesito que comprendáis lo doloroso que es que te recuerden todos los días que tu raza no significa nada», gritó ante miles de personas que por supuesto le mostraron inmediatamente su apoyo.

Pero los allí presentes no fueron los únicos. Nada más hacerse viral su discurso, fueron también decenas de compañeros de profesión los que alzaron su voz para darle las gracias por hablar alto y claro contra la brutalidad policial y, de paso, asegurarle que con ellos sí iba a seguir trabajando.