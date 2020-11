1515: es fundada la ciudad de Cumaná, la primera ciudad fundada en América.

1520: en el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre.

1887: en Quilmes (Buenos Aires) se funda el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club.

1895: Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel. Nobel fue químico, ingeniero, innovador, fabricante de armamentos e inventor de la dinamita. Propietario de Bofors, empresa fabricante de armamento que originalmente se dedicaba a la manufactura de hierro y acero. Registró 355 patentes, la más famosa fue la dinamita; amasó una considerable fortuna personal gracias principalmente a esta última.6​ Murió por accidente cerebrovascular en 1896,​ en su villa de San Remo, Italia, donde pasó los últimos años de su vida. Para sorpresa de muchos,​ Nobel expresó en su testamento el deseo de que su dinero fuera usado para crear premios de Física, Química, Paz, Fisiología o Medicina y Literatura.​ Redactó varios testamentos, el último un año antes de su muerte y firmado en el Club Sueco-Noruego de París el 27 de noviembre de 1895. Nobel legó el 94% de sus activos, 31 millones de coronas suecas, para establecer y dotar los cinco premios Nobel.

1970: en Manila (Filipinas) se realiza un atentado frustrado contra el papa Pablo VI, durante su viaje a Extremo Oriente.

1971: el programa soviético Mars 2 intenta el descenso por Marte pero se estrella. Es el primer objeto humano que llega a la superficie del planeta rojo.

Nacimientos

1380: Fernando I de Aragón, rey aragonés (f. 1416).

1701: Anders Celsius, inventor y astrónomo sueco (f. 1744).

1857: Charles Scott Sherrington, fisiólogo británico, Premio Nobel de Medicina en 1932 (f. 1952).

1892: Oleg Románov, príncipe ruso (f. 1914).

1894: Konosuke Matsushita, empresario japonés (f. 1989).

1897: Vito Genovese, mafioso italo-estadounidense (f. 1969).

1925: Marshall Thompson, actor estadounidense (f. 1992).

1925: Ernie Wise, cómico y actor inglés (f. 1999).

1926: Elena Cruz, actriz argentina.

1927: Alberto Caturelli, filósofo argentino (f. 2016).

1928: Virginia Gutiérrez, actriz mexicana.

1928: Josh Kirby, dibujante y artista británico (f. 2001).

1940: Bruce Lee, actor y artista marcial chino-estadounidense. Bruce Lee (nacido Lee Jun-Fan; San Francisco, California; 27 de noviembre de 1940 – Kowloon, Hong Kong; 20 de julio de 1973) fue un destacado artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense de origen chino. Lee es ampliamente considerado por críticos, expertos, medios y grandes artistas marciales como el artista marcial más influyente de todos los tiempos y un ícono de la cultura pop del siglo XX, que colmó la brecha entre Oriente y Occidente.​ A menudo se le atribuye haber ayudado a cambiar la forma en que los asiáticos se presentaban en las películas estadounidenses.​ Fue renovador y el máximo exponente de las artes marciales, dedicando su vida a dicha disciplina, buscando la perfección y la verdad, llegando a crear su propio método de combate y filosofía de vida, el Jun Fan Gung-Fu, que tiempo después y sumado a su concepto filosófico se llamaría el Jeet Kune Do o «el camino del puño interceptor». Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia contagiaron y extendieron el auge de la pasión por las artes marciales en todo Occidente, generando una ola de seguidores a través del mundo. Su imagen perdura en el tiempo y ha quedado en la historia como una gran leyenda de las artes marciales, siendo incluso elegido por la revista TIME como uno de los cien hombres más influyentes del siglo XX, además de ser considerado como uno de los héroes e íconos de la historia.

1942: Jimi Hendrix, cantante y guitarrista estadounidense.

1954: Patricia McPherson, actriz estadounidense.

1957: Caroline Kennedy, periodista estadounidense.

1964: Roberto Mancini, futbolista y entrenador italiano.

1991: Chloe Bridges, actriz estadounidense.

Fallecimientos

8 a. C.: Horacio, poeta romano (n. 65 a. C.).

1895: Alexandre Dumas (hijo), escritor francés (n. 1824).

1936: Edward Bach, médico británico, creador de las flores de Bach (n. 1886).

1988: John Carradine, actor estadounidense.

1990: David White, actor estadounidense. Nació el 4 de abril de 1916 en Denver, Colorado, trabajó con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera en teatro en vivo, haciendo su debut en Broadway en 1953. Se casó con la actriz Mary Welch, con la que tuvo un hijo, Jonathan White (nacido el 14 de julio de 1955). Jonathan murió a los 33 años, víctima de los terroristas con bombas en el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia en 1988. En 1958, Mary Welch murió durante su segundo parto. White más tarde se casó con la actriz Lisa Figus con quien tuvo una hija, Alexandra. En 1964 White obtuvo el papel del ejecutivo de publicidad Larry Tate en La Hechizada, el cual estuvo en las 8 temporadas de la serie. Éste es el papel que sería más conocido durante su vida y por el que sería más recordado. También estuvo en dos episodios de la original The Twilight Zone, «Canto el cuerpo eléctrico» y «Un mundo de diferencia». En 1960 también participó en un episodio de la serie The Untouchables, «The Rusty Keller History», interpretando el abogado al servicio de un gánster apellidado Fletcher. David White murió de un ataque al corazón, en Los Angeles, California, a los 74 años. Fue enterrado con su hijo Jonathan en el cementerio Hollywood Forever.