Año 0 de la era Cristiana: Luego de un largo viaje, María y José llegan a cobijarse a Belén, en un pobre granero. Fue allí que nace sobre un pesebre, el niño Jesús de Nazaret, quien llegaría a manifestarse al mundo entero como el Mesías enviado por Dios todopoderoso para enseñar a los hombres el nuevo Evangelio, el bautismo, la eucaristía y la resurrección, que perdurará para siempre en las almas de los hombres que creen en Él. Desde esa fecha se comenzó a celebrar cada 25 de diciembre la Natividad del Mesías, llamada Navidad o Pascua de la Natividad de Nuestro señor Jesucristo. Los bendecidos padres del niño Jesús debieron pasar por varios albergues sin conseguir que se les diera cobija, hasta que encontraron un viejo granero, donde María pudo dar a luz a Dios hecho hombre. José hubo de armar un pequeño pesebre de madera y paja, donde María depositaría al recién nacido. Solo los acompañaron unos pocos animales. Así, lograron proteger a Jesús de las tropas del rey Herodes, quien, sabiendo que por esos días nacería el nuevo Mesías, que ostentaría el poder máximo sobre los espíritus del mundo y le merecía enorme preocupación de perder su poder como rey de Israel, había enviado a matar a todos los niños desde bebés hasta los 3 años de edad. Días después, se cuenta que Jesús y sus padres recibieron la visita de los tres reyes magos de Oriente, Gaspar, Baltazar y Melchor, quienes habían seguido la llamada estrella de Belén.

800: en la basílica de San Pedro (Roma), el papa León III corona a Carlomagno.

1223: en Italia, san Francisco de Asís arma el primer pesebre.

1492: en un banco de arena frente a la isla La Española (hoy Haití y República Dominicana) encalla la carabela Santa María en su primer viaje a América; con sus restos se construyó el primer establecimiento español en América, llamado Fuerte Navidad.

1851: en Santiago de Chile se inaugura el primer ferrocarril de Sudamérica.

1926: Hirohito, príncipe heredero de Japón, sucede a su padre Yoshihito como emperador.

1990: en Estados Unidos se realiza la primera prueba exitosa del sistema que se convertirá en la World Wide Web (Internet).

1991: dimite Mijaíl Gorbachov y desaparece la Unión Soviética (URSS), que pasa a denominarse Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Nacimientos

1642: Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés (f. 1727).

1878: Louis Chevrolet, piloto de automovilismo y empresarios de automóviles estadounidense (f. 1941).

1899: Humphrey Bogart, actor estadounidense (f. 1957).

1918: Anwar el-Sadat, presidente egipcio (f. 1981).

1944: Jairzinho, futbolista brasileño.

1945: Noel Redding, bajista británico, de la banda The Jimi Hendrix Experience.

1949: Sissy Spacek, actriz estadounidense.

1954: Annie Lennox, cantante británica. Ann Lennox nació en Aberdeen, Escocia. Es más conocida como Annie Lennox, es una cantante y activista escocesa de renombre internacional. Inició su carrera a finales de la década de 1970 en The Tourists, junto con su colega David A. Stewart y otros miembros. Años más tarde se alió con Stewart para formar Eurythmics, uno de los dúos musicales más reconocidos durante la década de 1980. Lennox inició su carrera en solitario en 1992 con su álbum debut Diva, del cual salieron los sencillos de éxito: «Why», «Little Bird» y «Walking On Broken Glass», entre otros. Ha lanzado cinco álbumes de estudio y un único álbum recopilatorio: The Annie Lennox Collection, en 2009. Ha recibido ocho premios BRIT, siendo la artista femenina con más galardones. En 2004 ganó el Globo de Oro y el Óscar en la categoría de mejor canción original por «Into the West», escrita especialmente para la banda sonora de la película El Señor de los Anillos: el retorno del Rey. Adicionalmente a su carrera como cantante, Lennox fue una activista política y social. Emprendió campañas arraigadas en obras de caridad para el África y de conciencia del VIH.

1961: Íngrid Betancourt, política colombiana.

1971: Justin Trudeau, primer ministro canadiense.

Fallecimientos:

1553: Pedro de Valdivia, militar español, conquistador de Chile (n. 1497).

1926: Yoshihito, emperador japonés (n. 1879).

1977: Charles Chaplin, actor y cineasta británico (n. 1889).

1983: Joan Miró, pintor español (n. 1893).

1989: Nicolae Ceauşescu, dictador comunista rumano (n. 1918).

1995: Dean Martin (Dino Crocetti), actor y cantante estadounidense. Nació en Steubenville, Ohio, el 7 de junio de 1917 – falleció en Beverly Hills, California.​ Fue un cómico, actor y cantante estadounidense, también fue miembro del «Rat Pack», conformado por los célebres artistas Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Peter Lawford. De este grupo se decía que tenía estrechas relaciones con la mafia e incluso actuaba regularmente en Las Vegas, Nevada donde se les podía ver con mucha frecuencia. De 1965 a 1973 tuvo su propio programa de variedades en la NBC, y cuando la popularidad del mismo empezó a declinar, forzando su cancelación, NBC realizó el programa The Dean Martin Celebrity Roast, el cual tuvo una gran popularidad hasta que terminó en 1984. En este programa un grupo de grandes personalidades de Hollywood, del deporte profesional de los Estados Unidos e incluso de la política nacional se reunían en un salón del hotel MGM Grand en Las Vegas, Nevada para hacer crítica cómica, satírica y mordaz del personaje de la semana.