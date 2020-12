1500: Cristóbal Colón es recibido por los Reyes Católicos, tras regresar encadenado desde la isla La Española.

1538: en Roma, el papa Pablo III excomulga a Enrique VIII de Inglaterra.

1577: desde Plymouth, Francis Drake parte en una misión secreta hacia la costa del Pacífico americana.

1770: en Bonn (Alemania) es bautizado Ludwig van Beethoven.

1777: Francia reconoce la Independencia de los Estados Unidos.

1819: en la villa de Angostura (en la actual Venezuela), Simón Bolívar proclama la primera Gran Colombia, unión del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela de 1810.

1903: en Kitty Hawk (Carolina del Norte, Estados Unidos), los hermanos Wright realizan el primer vuelo de prueba de su primer avión (el Wright Flyer). Wilbur y Orville fueron dos aviadores, ingenieros, inventores y pioneros de la aviación, generalmente nombrados en conjunto, y reconocidos mundialmente como los que inventaron, construyeron y volaron el primer aeroplano del mundo de forma exitosa, aun cuando existe una cierta controversia sobre ello. Al lanzarlo al aire con una catapulta externa, se consiguió un corto vuelo, suficiente para probar el sistema de viaje y control del avión. Se afirma que su primer vuelo se realizó el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, a bordo del Flyer I. Su gran aporte al vuelo fue el control de viaje mediante el balanceo. Hasta entonces los aviones existentes tenían diseños que los hacían difíciles de controlar por no haberse considerado la necesidad de inclinar las alas para cambiar de dirección. Lo metódico y minucioso del trabajo de los Wright estableció las bases para el vuelo de los aparatos más pesados que el aire. El 22 de mayo de 1908 los Hermanos Wright patentan su invento: el aeroplano, en la oficina de patentes estadounidenses. Los hermanos habían terminado el avión en 1905 y trataban de venderlo a diferentes países; Francia, Inglaterra y el propio Estados Unidos estaban interesados.

1969: la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cierra el Proyecto Libro Azul, investigación sobre los ovnis.

1974: en Santiago de Chile, la Junta Militar de Gobierno nombra «presidente de Chile» al dictador Augusto Pinochet.

1989: en Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie animada Los Simpson.

2015: se estrena Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza.

Nacimientos:

1797: Joseph Henry, físico estadounidense (f. 1878).

1936: Francisco (Jorge Bergoglio), religioso argentino, papa de la Iglesia católica.

1949: Paul Rodgers, cantante británico, de las bandas Free y Bad Company.

1975: Milla Jovovich, actriz y modelo ucraniana-estadounidense. Militza Bogdanovna Jovović nació en Kiev, RSS de Ucrania. Es una actriz, supermodelo, cantante, directora de cine, diseñadora de moda y empresaria de ascendencia rusa. Nació y pasó sus primeros años en la Ucrania soviética, adquiriendo posteriormente la nacionalidad estadounidense.​ Ha interpretado papeles en varias películas de ciencia ficción y de acción, por lo que el canal de televisión VH1 le apodó «la reina pateatraseros». También ha actuado junto a reconocidos actores, como Bruce Willis, Faye Dunaway, Ben Stiller, Robert De Niro, Edward Norton, Pierce Brosnan, Angela Bassett, entre otros. Jovovich comenzó su carrera de modelo a los once años, cuando Richard Avedon la presentó en los anuncios de Revlon, Las mujeres más inolvidables del mundo, y continuó su carrera con otras campañas notables para cosméticos L’Oréal, Christian Dior, Donna Karan y Versace. En 1988, tuvo su primer papel profesional en la película para televisión Night Train to Kathmandu, y ese mismo año actuó en su primer largometraje: Two Moon Junction. Luego emprendió una destacada carrera como actriz. Apareció en 1993 en Dazed and Confused junto a Ben Affleck y Matthew McConaughey. Posteriormente Jovovich actuó junto a Bruce Willis en la película de ciencia ficción El quinto elemento (1997), y protagonizó The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999). En 2002, protagonizó la adaptación del videojuego Resident Evil, que dio lugar a seis películas: Resident Evil (2002) , Resident Evil: Apocalypse (2004) , Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil 5: Retribution (2012) y Resident Evil 6: The Final Chapter (2017). Hoy es empresaria de moda de mucho éxito mundial.

1978: Manny Pacquiao, boxeador filipino.

Fallecimientos:

1830: Simón Bolívar, militar y político venezolano (n. 1783).