Héctor Vargas le teme al arbitraje de este domingo ante Olimpia

San Pedro Sula.- Los esmeraldas dieron el primer golpe en el estadio Yankel Rosenthal, imponiéndose 3-1 al Olimpia en la serie que definirá al líder indiscutible de las vueltas regulares y primer clasificado a la final del Apertura.

Con prácticamente media copa en juego, el técnico de Marathon, Héctor Vargas, es consciente de la situación favorable en la que se encuentra su equipo tras el resultado de la ida. El argentino destacó el trabajo de sus dirigidos en conferencia de prensa, pero advierte que la llave aún no está cerrada:

«Haber ganado no deja todo definido. Viene una segunda parte, todavía hay mucho por hacer en los 90 minutos de la vuelta», comenzó diciendo el león de Formosa.

Y agregó: «Me gustó la personalidad del equipo, cuando nos hicieron el 2-1, no dejamos de buscar la portería rival. Siento que estamos muy bien, ya conseguimos la ventaja, pero esa es una situación que debemos ratificar en la capital», manifestó.

Te puede interesar: Concacaf define la fecha y hora del compromiso Alajuelense vs Olimpia

Vargas y su eterna preocupación por el arbitraje

Por supuesto, no podía faltar una frase para la controversia en la aparición del argentino frente a los medios. Por todos es conocido que sin importar cuántos estén de acuerdo con su opinión o las reacciones que cause, Héctor Vargas no se reserva nada al momento de compartir lo que realmente piensa.

El técnico sudamericano exteriorizó que más allá de lo deportivo, parte de sus inquietudes radican en lo que pueda ocurrir con el trabajo arbitral. Esto, considerando las repercusiones que puede tener el desempeño de los colegiados, en función de las aspiraciones que tiene su equipo en la etapa más decisiva del campeonato.

«Esperamos que los árbitros puedan hacer un buen trabajo. Eso es algo que siempre me causa temor, realmente tengo que decirlo porque no es la primera vez que pasa. Seguro que Jorge Pineda no tiene buenos recuerdos en cuanto a ese tema», señaló Vargas.

Marathon deberá visitar la ciudad de Tegucigalpa este domingo, para medirse al Olimpia de Pedro Troglio en el estadio Nacional. Será el segundo y definitivo partido de una serie marcada de momento por la diferencia de dos goles que sacaron los verdes en la ida.

Este crucial encuentro que dará inicio a las 6 de la tarde, tiene como consigna para los merengues conseguir una victoria cuyo margen sea mínimo de tres goles. Cualquier Triunfo de Olimpia que represente un empate en el global, derivará en una definición por tanda de penales para decidir al líder general de la clasificación.

SUBSCRIBETE AL WHATSAPP📲: https://bit.ly/cronometrotiempo

#CRONÓMETRO #EsTiempo #Honduras