Hamilton da señales de su estado y podría estar en el GP de Abu Dhabi

ASIA- Pocos días después de finalizar el GP de Sakhir y de que comience la previa de la última cita de la temporada en el circuito de Yas Marina, Lewis Hamilton ha reconocido encontrarse mejor y tener confianza de regresar al volante de su Mercedes W11, aunque el británico todavía no sabe si podrá hacerlo.

A través de sus redes sociales, Lewis Hamilton explicó que los síntomas del Covid-19 fueron realmente notables por su parte:

«Hola a todos, espero que estén bien, sé que la semana pasada no estuve activo, pero definitivamente esta ha sido una de las semanas más difíciles que he tenido desde hace tiempo».

De igual manera Hamilton confesó que sigue siendo positivo respecto a sus posibilidades de cerrar la temporada al volante de su Mercedes W11:

“Me he centrado en recuperarme, tratar de ponerme en forma para poder volver al coche y correr la última carrera en Abu Dhabi”.

El piloto de Mercedes aseguró que ya se encuentra bien y que ha reanudado su programa de entrenamiento:

“Me desperté hoy sintiéndome genial, hice mi primer entrenamiento, quería enviar un mensaje de positividad y decirles que estoy bien, tengo que dar las gracias a todos por enviarme mensajes y vídeos, realmente lo aprecio”.

Por último, Lewis Hamilton mandó un mensaje de positivismo para todos y reconoció que confía en poder regresar en Yas Marina para cerrar la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi: “Espero que donde quiera que estén mantengan una actitud positiva y luchen contra lo que sea que están enfrentando. Yo espero poder volver al monoplaza pronto”.

Pese a que sus intenciones están claras, Lewis Hamilton todavía debe dar negativo en su prueba de Covid-19 antes de viajar hasta Abu Dhabi.

Además, las extremas restricciones del país le obligarán a pasar otra cuarentena de 48 horas antes de poder abandonar su habitación de hotel y entrar en el circuito de Yas Marina.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 8, 2020