TGU: hallan cadáver de joven tras varios días de desaparecido

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Iniciado el primer día del año 2020, en horas de esta tarde, tras varios días de haber desaparecido, se reportó el hallazgo del cadáver de un joven en las faldas de El Picacho, ubicado en la capital de Tegucigalpa.

El occiso respondía al nombre de German Josué Espinoza. Agentes de la Policía indicaron que el muchacho no estaba vestido con la misma ropa que usaba cuando fue raptado.

Cabe destacar que los familiares del joven lo reportaron como desaparecido desde el pasado 29 de diciembre en horas de la noche. Según dijeron familiares, unos sujetos lo sacaron y se lo llevaron desde su propia casa.

Desde ese momento se inició una búsqueda exhaustiva para encontrarlo. Inclusive, al día siguiente, la madre del joven llegó a medios locales para rogar que las autoridades empezaran a buscar a su hijo.

De esa forma, la angustiada madre indicó que entre más tardaba la Policía en buscar al joven, más probabilidades de encontrarlo muerto habrían. Justo eso ocurrió esta tarde.

Hoy, al llegar al lugar del hallazgo y reconocer su vástago, la madre dijo «Ellos (la Policía) no me apoyaron, no me brindaron el apoyo que necesitaba. Yo lo estuve buscado sola».

Lea también: Tras la fiesta de fin de año, joven muere atropellado en Siguatepeque

Los policías no brindaron el apoyo a familia del joven raptado en TGU

Una noche antes de que la Policía encontrara el cuerpo del joven, en el sector de El Reparto, la madre del joven habría observado varias prendas de vestir abandonadas en la maleza. Sin embargo, no logró comprobar si esa ropa pertenencia a su hijo.

«Estuvimos esperando a la Policía por más de dos horas y no llegaron. Aquí estuvimos y nos llamaron para decir que ya venían y nada. Mi sobrina llamó a las autoridades y dijeron que los esperáramos, pero nos tuvimos que regresar para nuestras casas porque nada que llegaban», dijo la desconsolada madre una noche antes del hallazgo del cadáver de su hijo.