¿Ha escuchado sobre la Sangre de drago? Conozca su poder curativo

Honduras. Existe un producto medicinal llamado popular mente «Sangre de drago» o «sangre de dragón», que se comercia libremente en países como Perú, pero que en Honduras también es hallado.

Esta medicina proviene del árbol Croton lechleri, que crece en la selva amazónica, en América del Sur. Especialmente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y que alcanza entre 10 y 20 metros de altura.

El tronco de esta planta, de menos de 30 cm de diámetro, produce una especie de resina rojiza, que al expulsarla, parece como si estuviera «sangrando», por eso el nombre de la medicina.

El uso medicinal de esta savia, data de hace varios siglos. En el siglo XVII, el jesuita Bernabé Cobo escribió sobre el extendido uso de la «sangre de grado» entre los indígenas de México, Perú y Ecuador.

El libro The Healing Power of Rainforest Herbs («El poder curativo de las hierbas de la selva tropical»), de la naturópata Leslie Taylor, detalla que la «sangre de grado» se usa para detener sangrados, curar heridas y protegerlas de infecciones.

Además, su poder curativo alivia picazones, inflamaciones, infecciones intestinales, úlceras y diarreas.

Utilización etnomédica

En el reportaje de la BBC y otros medios internacionales destacan los grandes beneficios de este árbol y sus componentes.

Es así, detallan que en una investigación publicada en 2004 en The Journal of Alternative and Complementary Medicine («Revista de Medicina Alternativa y Complementaria») señala que «los resultados respaldan en gran medida la mayoría de los usos etnomédicos».

De interés: Daño cerebral por el consumo de alcohol continúa al inicio de la abstinencia

Estos usos incluyen «el tratamiento de diarrea, heridas, tumores y úlceras estomacales. También la infección por herpes.

¿De qué se compone?

Entre los diversos componentes de la «sangre de grado», destaca el alcaloides llamado «taspina». Y la relación con ese ingrediente natural es que científicos en los años 80 descubrieron su poder cicatrizante.

Investigaciones posteriores en varios países han confirmado estas primeras observaciones. También es fuente importante de crofelemer, detalla el Sistema Nacional de Germoplasma de Plantas del Ministerio de Agricultura de EE.UU.

En el reportaje publicado en 2019, dice que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó la comercialización de Mytesi, un remedio a base de crofelemer.

Es por eso, que sirve para aliviar la diarrea causada por los antirretrovirales en pacientes con VIH. La FDA también autorizó el uso de crofelemer para tratar la diarrea en perros, en 2016.

En nuestro país, la sangre de grado se puede hallar donde el Padre Milla en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. También en otros centros de medicina natural.