Fuad Abufele: “Tenemos que recurrir al Fair Play financiero”

SAN PEDRO SULA.- Fuad Abufele, presidente del Real España, habló esta semana sobre la crisis que tendrían diferentes clubes de la Liga Nacional por la pandemia del Covid-19.

Asimismo, para evitar que los clubes tengan sus finanzas en rojo o comiencen el torneo con deudas a su plantel, el directivo aseguró que lo mejor en estos momentos sería un Fair Play financiero.

“Nosotros tenemos que recurrir al Fair Play financiero, no se puede hacer lo de los techos salariales, aquí es oferta y demanda, eso lo puede hacer la MLS, estamos en una anarquía total donde no se respetan muchas cosas, pero si debemos de comenzar con lo del techo”, inició diciendo Fuad.

Para el próximo torneo, Fuad aseguró que podría haber clubes que se refuercen bien: “Si los clubes tienen capacidad para pagar sus salarios, es bueno por la competitividad deportiva, es bueno para la Liga Nacional.

Y agregó: “No hay muchas figuras juveniles para apostar por ellas en estos momentos, por eso es bueno que haya extranjeros como Maidana, Rougier, Garrido, entre otros. Es bonito ver en loe juegos una finta de Maidana o una volada de Rougier; menciono a ellos para no decir que hablo por mi equipo”, lanzó el directivo aurinegro.

Sobre el pago a los jugadores: “El que no pueda pagar que no lo haga. Aquí comenzamos un torneo y un equipo ya debe varios meses de torneo anterior a su plantel, no es posible eso”, cerró Abufele.

