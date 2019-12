Filtran audio de Magdaleno antes de morir: maltrato, amenazas y «TH»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Han pasado 43 días del brutal asesinato de Nery Orlando López Sanabria, también llamado Magdaleno Meza Fúnez, en el interior de la cárcel de máxima seguridad, denominada «El Pozo» en Ilama, Santa Bárbara.

Su muerte sigue generando dudas sobre quienes son los responsables intelectuales del crimen.

Univisión Noticias reveló un audio exclusivo, que Meza envió a sus abogados denunciando malos tratos y amenazas de muerte. A su vez, le pidió que realizaran los trámites para su traslado hacia otra cárcel a fin de salvaguardar su vida.

Audio exclusivo

En ese sentido, en el primer audio con una duración de 1:27, Magdaleno Meza criticó la terrible situación por la que estaba pasando dentro de la cárcel, donde se encontraba recluido por delitos relacionados con el narcotráfico. También lamentó no poder responder las cartas que sus hijos le enviaban.

«Donde me tienen me han tratado como lo peor, como que yo fuera un ladrón. Estoy bien mal de salud, he bajado 26 libras, hasta ahorita me estoy recuperando, ahorita que vengo saliendo de ese lugar. No salgo de la celda en la que estoy por seguridad y te pido que le digas al juez que se toque su corazón».

De igual manera, el ahora fallecido habló de su familia, «a mis hijos los tengo enfermos, están en el psicólogo, me han mandado cartas, ¡ya pueden escribir fíjate!. Me enviaron una cartita en donde me dicen si ya no los quiero, que ¿Por qué los dejé?, ¿Qué dónde estoy?. No tengo palabras para contestarles, eso es duro”, relató con tristeza Magdaleno.

“Nunca le he hecho un daño a nadie, nunca le he robado nada a nadie. La gente se ha encargado de hablar tantas pestes de mi persona, cuando nunca me conocían. A mí me conocen hasta ahorita en los medios, en fin han hecho de todo», añadió.

«Como te digo, a mi aquí hasta castigado me han tenido tengo siete meses. Tengo cinco meses de estar castigado y dos nada más en los módulos. Ahora pues no hay modulo donde ir, esto esta lleno de pandilleros y mareros. Ofensas por un lado, ofensas por otro lado, no es nada fácil esta en este lugar pues».

«Este lugar bien difícil, pero como te digo estoy confiando en Dios y después en ustedes. Y que mi padre celestial le toque el corazón al juez», finalizaba con esperanza contando Magdaleno Meza.

Cabe indicar, que su abogado Carlos Chajtur, responsabilizó al Estado de Honduras por el homicidio de su cliente, tras las denuncia de malos tratos que este había realizado antes de ser brutalmente asesinado dentro de una cárcel de máxima seguridad.

¿Quién fue Magdaleno Meza?

Nery Orlando López Sanabria, mejor conocido como Magdaleno Meza Fúnez, era un presunto narcotraficante socio de los Valle Valle.

Mismo que tomó notoriedad cuando se descubrió que fingió su muerte durante al menos tres años con la intención de despistar a las autoridades y a sus enemigos.

Magdaleno Meza nació un 4 de junio de 1982 en Nueva Arcadia, Copán, lugar donde operó por varios años, según indicaron las autoridades.

Además, el hallazgo de unas «narcolibretas» estableció su vinculación con el ex-diputado Juan Antonio «Tony» Hernández, declarado culpable en una corte de Nueva York, por delitos relacionados al tráfico de drogas.

Las mencionadas «narcolibretas» de 350 páginas, supuestamente detallaban los numerosos envíos de droga que fueron recibidos por ‘Tony’ Hernández. Visto lo anterior, en un segundo audio enviado a su defensa, Magdaleno Meza habló de este caso.

«Vino un investigador privado de parte de «TH», de allá de la USA. Quería que le dijera todo lo que sé de «TH», poné atención. Y le digo ´pero por qué te voy a decir todo si no me estás beneficiando en nada´ y me dijo ´decime todo y yo te ayudo´», explicó.

Magdaleno Meza fue brutalmente asesinado el pasado 29 de octubre, dentro de un centro penitenciario que se supone es de máxima seguridad, su crimen sigue dejando muchas dudas sobre quienes están detrás de su muerte.