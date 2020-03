VÍDEO: explican con dibujos la propagación del Covid-19 en el mundo

REDACCIÓN. En video de la Universidad de Standford muestra con dibujos cómo se da la propagación del coronavirus COVID-19.

Cabe mencionar, que con dibujos, un video producido para Standford Medicine nos ayuda a visualizar la facilidad con la que el Covid-19 se propaga entre las personas.

Es preciso explicar, que este corto se ha vuelto viral en redes sociales y enseña la forma en la que se puede prevenir esta infección adoptando medidas de higiene y distanciamiento social.

Formas de prevención de Covid-19

Por tanto, El coronavirus sigue creciendo a un ritmo tan acelerado que va aumentando el miedo en todo el mundo. Para conocer más al respecto de esta pandemia, sobre la prevención del virus COVID-19.

De manera, que las recomendaciones para enfrentar este virus son bastante simples: Quedarse en casa, lavarse las manos, no tocarse la cara y mantener el distanciamiento social. Formas de contagio del COVID-19.

Lea también:Anuncian «prometedoras» vacunas contra el Covid-19 en Francia

Contacto cercano con otra persona

Es preciso explicar, que el tipo de contacto, la cercanía, la duración del mismo y nuestros comportamientos son clave a la hora del riesgo de contagio. La clave está en que el virus afecta al sistema respiratorio a través de gotículas respiratorias, pequeñas gotas que expulsamos al respirar, hablar, reír, toser o estornudar.

Cabe mencionar, que el riesgo más alto de contagio se produce cuando se esta en contacto cercano con una persona infectada. Cerca de dos metros en 15 minutos ya determinaría un posible contagio.

Conversación a corta distancia puede transmitir el Covid-19

En consecuencia, las gotículas es un sistema respiratorio a través de la tos o los estornudos de la persona infectada, según los expertos. Aunque, no necesariamente un estornudo o toser produce el contagio, ya que una simple conversación a corta distancia puede transmitir Covid-19.

Es preciso explicar, que a su vez, repitiendo el consejo antes dicho, hay que evitar tocarse la cara y lavarse las manos constantemente por al menos 20 segundos en este tipo de circunstancias.

Contacto por superficie

Cabe mencionar, que si bien hay teorías de que el virus COVID-19 muere si no encuentra un organismo donde reproducirse, hay riesgo de que pueda aparecer en diferentes superficies donde sí han pasado personas con el coronavirus y hayan tocado dicho superficie. Por eso, se tiene que evitar encarecidamente llevarse la mano a la cara.

Por tanto, se tiene que limpiar superficies de contacto frecuente para evitar que el virus aparezca allí. El lavado de manos también ayuda a esto.

¿Contagio de Covid-19 en un paquete pedido?

Cabe mencionar, que si se pide un paquete de tu casa, no te preocupes, el Covid-19 no dura más de un día en el cartón y no más de tres en algunos metales o plásticos. De lo que sí se tiene que cuidar es de la persona que te puede traer ese paquete y seguir con las indicaciones antes mencionadas.