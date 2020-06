Esposa de Daddy Yankee publica foto del cantante y fans reaccionan

PUERTO RICO. Mireddys González, esposa de Ramón Ayala, mejor conocido como «Daddy Yankee«, publicó, en las últimas horas una foto del cantante en su perfil de Instagram, la que hizo suspirar a sus fanáticas.

En la imagen, el intérprete de «Dura» luce una amplia sonrisa que deslumbró no solo a la madre de sus hijos, sino que causó gran sensación entre los seguidores de Mireddys.

Con el texto «sonrisa que enamora» y varios emojis enamorados, la esposa elogió al reguetonero. Mientras sus seguidoras le recordaron lo afortunada que es al estar casada con el «Big Boss«.

«Se sacó la lotería. Dios la bendiga», le comentó una de las internautas identificada como Daniela. Y así llovieron los cumplidos y bendiciones para Daddy Yankee y su pareja.

A Mireddys, esta cuarentena le ha dado por recordarle a las fans de su esposo quién es «la jefa». Así es como la llama cariñosamente el puertorriqueño.

La mujer ha hecho varias publicaciones referente al artista, en las que deja ver el respeto y admiración que siente por el hombre que la acompaña.

Mireddys asegura ser muy afortunada

Días atrás, reposteó un video donde una fanática le pregunta a Daddy Yankee qué hace para conservarse como el vino, acotando que «tú estás bien bueno».

Ese comentario hizo sonrojar al cantante. Pero Mireddys salió al paso y ratificó el comentario al pie del clip: «Es que realmente está bien bueno», escribió.

Otra publicación que dejó claro la solidez de su matrimonio y la fidelidad de su marido, bromeó con una caricatura donde aparece ella con la frase «sé que tú tienes a otra, no me trates de engañar» y se ve a su marido dentro de un ataúd.

«No me trates de engañar. Que mucho me he reído con esto. Si supieran que el mejor hombre del mundo me lo dio Dios a mí. Soy muy afortunada. Seguimos vacilando», escribió tajante al pie de la imagen en ese momento.

Cabe indicar que DaddyYankee y Mireddys Gonzáles es una pareja que llevan un sólido matrimonio de 25 años.

Esa relación ha dado como resultado tres hijos. A pesar de que llevan un bajo perfil en las redes sociales, las pocas publicaciones que se dedican son para demostrarse el amor que se tienen.