Enrique Facussé tras llamado a la Sub-23: «Nos enfocaremos en hacer historia»

SIGUATEPEQUE.- La Selección Nacional Sub-23 comenzó su tercer microciclo de cara al Preolímpico de la Concacaf que se jugará en Guadalajara del 18 al 31 de marzo. Esto en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La Fenafuth anunció una lista de 28 jugadores para el inicio del tercer microciclo de la Sub-23, en esta lista figura el joven guardameta de la Universidad de Kentucky, Enrique Facussé.

Facussé no había vuelto a ser convocado a una Selección desde los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es por eso que CRONÓMETRO de forma EXCLUSIVA conversó con el jugador para conocer sus impresiones tras el llamado.

Charla de Facussé con CRONÓMETRO

Enrique Facussé comenzó hablando acerca de su regreso a la ‘H’. «Estoy súper feliz de representar nuevamente al país. Voy a tratar de hacer lo mejor».

Al ser consultado sobre si Coito lo llamó personalmente, explicó. «Coito me llamó y me dijo que estaba convocado. eso fue hace como dos semanas, pero yo estaba en unas pruebas con un equipo profesional, por el momento no puedo revelar cuál es, y me dijo que hasta que saliera de ellas me incorporara al microciclo de la Sub-23″, además añadió. «Él y yo tenemos una muy buena relación».

El guardameta se refirió a la competencia que hay entre los porteros para ganarse la titularidad. «La competencia siempre ha estado y a mi la verdad me encanta. Yo voy a trabajar por el puesto. Es una competencia sana».

Metas de Enrique Facussé con la Sub-23

Enrique explicó los objetivos que tiene la Sub-23 y recalcó que hay una mentalidad ganadora y un buen equipo. «Lo que queremos es calificar para los Juegos Olímpicos, vamos muy fuertes. Con la calidad que tiene este equipo y con la mentalidad que teníamos en los panamericanos creo que vamos muy fuertes. Nosotros conocemos y confiamos en el profe Coito».

Y agregó: «Lo primero es clasificar (a Tokio) y después veremos que pasa. Nos enfocaremos en hacer historia. Por el momento nos falta Rigoberto Rivas, Jonathan Rubio y Denil Maldonado, que son jugadorazos, siento que podemos hacer un cambio y llevar a Honduras a mantener un buen nivel».

Sobre sus metas personales, manifestó. «Soy una persona muy ambiciosa, mi sueño es graduarme y mi otro sueño es firmar un contrato profesional y enfocarme sólo en el fútbol. Mi prioridad siempre ha sido el fútbol, sé que voy a llegar lejos».

Para finalizar, Facussé se refirió al hecho de no ser escogido en el Draff de la MLS. «No me agarraron en la MLS por una razón, tal vez se me presentan mejores oportunidades después».

