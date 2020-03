Emergencia Sanitaria: todas las áreas del HE operan con «normalidad»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras la declaración de Emergencia Sanitaria Nacional por parte del Gobierno y la confirmación de 24 casos de COVID-19 en el país, la directiva del Hospital Escuela (HE) asegura que las actividades dentro del recinto se desarrollan con normalidad.

La supuesta condición actual de la atención en ese centro asistencial fue detallada en un comunicado que se emitió este viernes. El mismo, se dirigió a toda la población hondureña.

Según se especificó en el documento, se garantiza tanto la asistencia médica como la presencia del personal de salud pertinente en todo momento.

De igual interés: COVID-19: Transporte pone a disposición unidades para trasladar médicos

Comunicado

Previo a detallar lo que se describe en el comunicado, es importante recordar que el HE no está entre los centros designados para atender casos de COVID-19. No obstante, la habilitación de otros lugares para ese fin, deriva en una mayor demanda de atención en ese hospital.

Como primer punto, el escrito aclara que el área de emergencias y las diferentes salas de hospitalización están trabajando sin excepción para las personas que requieran asistencia.

De igual manera, los servicios de apoyo clínico, como el laboratorio, rayos x, trabajo social, caja, atención al usuario, etcétera, operan como acostumbrado.

En cuanto al Banco de Sangre, se hace la aclaración de que continúan en recepción de donaciones. El almacenamiento del vital insumo es fundamental para cubrir las emergencias que se presenten.

Centros con especialización

El pronunciamiento prosigue para recordarle a la población que las Clínicas Periféricas del Hato de Enmedio y El Sitio están funcionando como centros de captación para personas que presenten síntomas respiratorios agudos y fiebre. Cabe ser específicos en que esos pacientes no deben acudir al Hospital Escuela.

La Clínica Periférica de las Crucitas, por su parte, atenderá a pacientes con todas las enfermedades comunes.

Seguido, las autoridades del hospital agradecen a los colaboradores del mismo por su compromiso con la institución y, de forma consecuente, con la población. Al pueblo hondureño, el escrito le exhorta a seguir las ordenanzas del Toque de Queda.

A renglón seguido, se finaliza el comunicado enfatizando en la frase «QUÉDATE EN CASA» e instando a la calma y a continuar con las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

De momento, hay 24 casos confirmados de la enfermedad. 14 están en el departamento de Francisco Morazán.