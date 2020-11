Imperdible cierre de la Jornada 3 en la eliminatoria sudamericana

Sudamérica-. La tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas continúa hoy con los juegos Colombia vs Uruguay, Chile vs Perú y Brasil vs Venezuela.

Partidos de hoy

Colombia vs Uruguay 2:30 PM

Los cafeteros vienen de ganarle 3-0 a Venezuela y empatar 2-2 con Chile, por lo que en esta fecha FIFA intentarán no perder el invicto. Las miradas están puestas en el regreso de Edwin Cardona a la selección Colombia, pues se espera que Carlos Queiroz aproveche su calidad a la par del máximo referente, James Rodríguez.

Por su parte, Uruguay viene de una dura derrota 4-2 en su visita a Quito y en la primera fecha vencieron a Chile en un partido lleno de polémica. Para este compromiso, Uruguay no podrá contar con el mediocampista Federico Valverde, el arquero Martín Silva, el defensor Sebastián Coates y el delantero Maxi Gómez.

Chile vs Perú 5:00 PM

De las selecciones grandes de Sudamérica la más cuestionada ha sido Chile; los dirigidos por Reynaldo Rueda perdieron el primer partido contra Uruguay y empataron en casa contra Colombia, por lo que de perder esta noche, el panorama se tornaría aún más adverso para el seleccionador Rueda.

Misma historia para Perú, que también llega con apenas un punto en dos partidos. Los peruanos tienen las estadistas en contra, sin embargo, en el último enfrentamiento entre ambos, cortaron una racha negativa de cuatro reveces contra su más «odiado» rival, goleándolos 3-0 en la pasada Copa América disputada en julio de 2019.

Brasil vs Venezuela 6:30 PM

La verdemarela afrontará este compromiso con varias bajas importantes, entre ellas, Coutinho, Fabinho, Neymar, Militao y Casemiro. Sin embargo, el partido es en casa aunque sin la presión que suele ejercer la afición local.

Luego de que Argentina no pudo derrotar a Paraguay, los dirigidos por Tite tienen todo para quedar líderes en solitario en la tabla de posiciones.

Venezuela llega al compromiso con cero puntos después de caer contra Paraguay y Colombia. La vinotinto afronta uno de sus grandes desafíos, pues nunca ha podido derrotar a Brasil.

Clasificación sudamericana rumbo a Catar 2022

Te puede interesar: INÉDITO: Presidente de federación de Bolivia arrestado durante partido eliminatorio