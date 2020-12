El ‘Piojo’ podría dirigir al Cruz Azul tras su desvinculación de las águilas

México.- Miguel ‘Piojo’ Herrera fue separado del América tras los malos resultados del equipo y una fuerte pelea que terminó en golpes con la dirección técnica del LFAC en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Pese a que Miguel ya fue separado por incidentes similares en Selección mexicana y en el América, no deja de ser uno de los técnicos más apetecidos del país azteca; es por eso que el ‘Piojo’ estaría siendo vinculado con un equipo que no logra encontrar el norte en la Liga, el Cruz Azul.

El acercamiento entre entrenador y los cementeros ha tomado fuerza luego de que el técnico lanzara un par de declaraciones que han dado de que hablar en las últimas horas.

Declaraciones de Miguel Herrera

Luego de hablar sobre su separación de las águilas, Miguel Herrera expresó lo importante que sería dirigir a Cruz Azul.

«Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie».

Así mismo, el ‘Piojo’ aprovechó para mandar un mensaje a la directiva americanista.

«Lo otro (el escándalo contra LAFC) lo usaron de pretexto porque lo deportivo no tuvo que ver, un torneo de 32 puntos a pesar de que tuvimos muchas dificultades, el equipo siempre peleó y estuvimos a punto de ser campeones. En lo deportivo siempre cumplimos».

Comunicado con el que América destituyó al ‘Piojo’

📝 Comunicado oficial: Club América informa que da por concluida la relación laboral con Miguel Herrera.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/oMMFMSsjmf — Club América (@ClubAmerica) December 21, 2020

