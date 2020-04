EEUU Covid-19: pacientes sin seguro médico recibirán atención

Por tanto, a diferencia de otros países ricos, Estados Unidos vincula la atención médica de los ciudadanos con sus empleadores.

Es preciso explicar, que aunque el seguro estatal, llamado Medicaid, existe para las personas en situación de pobreza. Muchas personas cuyos trabajos no ofrecen cobertura no califican. Porque sus ingresos están por encima del umbral, a pesar de que no pueden permitirse comprar un seguro en el mercado abierto.

Por tanto, la administración Trump ha agregado numerosas barreras adicionales para calificar para Medicaid. Como resultado, la población sin seguro ha crecido en varios millones después de caer a mínimos históricos justo después de la era Obama.

Cabe mencionar, los expertos en salud pública han advertido repetidamente que los no asegurados pueden ser reacios a buscar tratamiento. Por tanto exponiéndose a un mayor riesgo y alimentando la propagación de la enfermedad.