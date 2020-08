Eduardo Facussé: El SAR tiene «suficientes recursos para aguantar»

TEGUCIGALPA-HONDURAS. De acuerdo con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) “No puede sacar sangre en donde no hay”, refiriéndose al pago de impuestos por parte de los hondureños durante este tiempo de pandemia.

A través de medios locales, Facussé expresó que el SAR debe ser transparente y brindar un periodo de espera a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones.

“Para comenzar, deberían ser transparentes y dar un compás de espera. Tienen suficientes recursos para poder aguantar, no pueden estar sacando sangre de donde no hay. Esos pobres comerciantes que no tienen ni cómo llevar comida a sus familias, es por allí donde deben comenzar a entender”, sostuvo el empresario.

En ese sentido, el extitular de la empresa privada, señaló que debido a la pandemia cayeron muchas compañías, especialmente las micros y medianas empresas que no pueden sostenerse desde hace cinco meses de “cautiverio”.

“No han podido generar ingresos, por lo tanto, no pueden soportar el pago de los impuestos correspondientes”, reiteró.

A renglón seguido, expresó, “Ellos creen que todavía están en tiempos normales para hacer cobros en vez de dar ese espacio a la gente para que respire. Más bien desaparecen recursos. Esos 48 millones de dólares que desaparecieron, es injusto”, reprochó.

Eduardo Facussé: “Piden sacrifico y ellos no hacen ninguno”

De ese modo, el entrevistado dijo que hay cantidades enormes en las reservas de Honduras y un porcentaje de ese dinero, se podría servir para mejorar la situación de las personas, así como de las empresas que atraviesan difíciles momentos económicos.

“Estamos desarrollando una hambruna cuando vemos qué hay altos funcionarios recibiendo ingresos bastantes elevados, especialmente en esos tiempos donde se le exige sacrificio al pueblo. Ellos perciben ingresos de 200,000 a 300,000 lempiras mensuales más otras prebendas. Entonces, piden sacrifico y ellos no hacen ninguno para decir vamos a dar el ejemplo”, objetó.

Por otro lado, Eduardo Facussé se refirió al manejo de la pandemia por parte de los políticos, y dijo que desafortunadamente «no entienden» que las cosas están cambiando en el país.

“Por eso la gente grita a todo volumen ‘¿dónde está el dinero?’Ssiguen algunos funcionarios haciendo eco del robo y la corrupción. El pueblo está indignado, nos llevan de un tema a otro para distraer la población”, aseguró.

Finalmente, el exmiembro del COHEP, cuestionó que la pobreza y la indigencia aumentaron en Honduras cuando el país está destinado a tener un mejor futuro.

“Pero estos malos hondureños nos convirtieron en el país más pobre de América Latina. Tarde o temprano se les va a pasar factura”, sentenció.

