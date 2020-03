Diego Vásquez tras expulsión: «Le falta seriedad al juez»

SAN PEDRO SULA.- El entrenador del Motagua, Diego Vásquez salió calientisimo del clásico que los azules ganaron por 0-1 al Real España.

Sin embargo y enfocándonos en lo futbolístico, la idea inicial de Vásquez en el terreno de juego funcionó y declaró estar contento por lo que obtuvieron, pero si lamentó no haber concretado un gol más, esto para haber mantenido la calma dentro del partido.

«En la primera parte nos faltó tener la pelota, pero en el segundo mejoramos y pudimos convertir, tuvimos oportunidades para hacer otro gol; Fue un partido parejo como el de la primera vuelta, por momentos manejamos nosotros, luego ellos, sin embargo la victoria es nuestra».

Diego Vásquez: «Mi expulsión es injusta»

Sobre la expulsión, el estratega argentino fue contundente en su posición, pues considera que el agredido fue él, pues en pleno partido, le pasó cerca una caja de refrescos.

«Mi expulsión es ilógica, el árbitro debe protegernos y nos agrede, yo solo fui a denunciar algo que si te da en la cabeza te la rompe. Debió haber finalizado el partido en ese momento, le falta seriedad al juez, no se puede jugar sin seguridad».

«Obviamente. Si no hay seguridad y te están tirando encendedores que pueden lastimar a alguien; no sé por qué me expulsan, no insulté a nadie, Motagua fue el agredido».

