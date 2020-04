Dicohonsa niega haber consumado venta de mascarillas a Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego del segundo informe realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Distribuidora Comercial Hondureña (Dicohonsa) utilizó su derecho a réplica en relación a la sobrevaloración de compras de mascarillas KN95 realizadas por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST– H) en el marco de la pandemia de COVID-19, donde mencionan a la empresa.

Cabe destacar que, Alejandra María Rápalo Acón es la representante y socia de Dicohonsa, según documentos presentados por el CNA en su segundo informe de investigación.

Por medio de un comunicado, Dicohonsa manifestó que el informe del CNA les atribuye falsamente haber generado perjuicio a las finanzas públicas de L18, 247, 500.00, en relación a la compra y venta sobrevalorada de 250, 000 mascarillas KN95.

Además, según ellos, el informe del CNA está incompleto, asimismo, indican que la investigación carece de profesionalismo, objetividad y rigurosidad científica.

A través del escrito, indican que su relación con Invest-H, se limitó a la presentación de una oferta para el suministro de las 250, 000 mascarillas N95 que deseaban adquirir.

Lea también: CNA revela sobrevaloración en compras de INVEST-H; perjuicio de L57,5 millones

Dicohonsa: investigación del CNA está incompleta

Respecto a la oferta realizada, subrayaron que Invest-H la aceptó, gracias al cumplimiento de calidad y tiempo de entrega por parte de Dicohonsa. Sin embargo, explicaron que la venta del insumo nunca se realizó.

Indicaron que el 8 de abril emitieron una orden de compra No. 018-2020. Además, les otorgaron un plazo para entregar las mascarillas el 23 de abril, pero al no poder entregarlas, solicitaron prórroga. Sin embargo, no renovaron el pazo de entrega.

Por tal razón, Dicohonsa remarcó que Invest-H no generó ningún pago a favor de la distribuidora, ni a razón de anticipo o pago total de la compra. En conclusión, aseguraron la imposibilidad de haber generado daños o perjuicios a las finanzas públicas.

Lea el comunicado completo utilizando este enlace.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo