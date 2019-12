Defensor de DDHH es víctima de atentado en el sur de Honduras

CHOLUTECA, HONDURAS. Minutos antes de subirse a su vehículo el pasado fin de semana, el abogado defensor de DDHH Ely Portillo sufrió un nuevo atentado en el sur del país.

Según relató el letrado a Radio Progreso, un sujeto se le acercó mientras intentaba subir a su carro y le apuntó con una pistola a la cabeza.

«Siento la pistola en la cabeza y me dijo que no hiciera nada. Después yo reaccioné y me le fui a los golpes, estaba en desventaja porque yo estaba para atrás y lo que me preocupó es que él me dijo que esto no se iba a quedar así y que había más gente que me está esperando», contó el abogado.

En ese sentido, dijo que después del altercado, llamó al servicio de protección, pero que la respuesta del mismo fue lenta y casi ineficiente.

«Cuando llamamos al mecanismo de protección, pues en la línea contestan, el problema son las acciones que coordinando esfuerzos para que viniera una escolta y así poder llegar a la casa seguro», indicó.

Cabe mencionar que en la zona sur del país es la región en donde más se han mantenido las protestas anti gobierno. Por tanto, las acciones contra las manifestantes y defensores de Derechos Humanos son más continuos.

No es el primer atentado contra el defensor de DDHH

Es preciso recordar que el togado ha sido víctima de varios atentados en el pasado. Como en noviembre de 2018, cuando Portillo recibió un atentado provocado por dos sujetos desconocidos que en el forcejeo le dejaron dos heridas en el cuerpo.

Además, el abogado Ely Portillo goza de medidas de protección. Sin embargo, estas no han impedido que opositores a él, sigan atacándolo y amenazándolo con quitarle la vida.