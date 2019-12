MÉXICO. Jorge y Angie Flores continúan con paso firme en La Academia de México luego de cuatro concierto y tres noches de eliminación.

Jorge Alejandro, el académico señalo como «soberbio» encantó a los jueces y al público con la canción «Uno entre mil» del artista Mijares.

Las criticas de los jueces fueron buenas, destacando sobretodo la interpretación del hondureño y cómo se conectó con la música. Aunque todos coincidieron que Jorge tuvo varias des-afinaciones, pero nada graves, según los críticos.

«Lo hiciste diferente, interpretaste, quizá hubo alguna desafinación, pero es la primera vez que te veo interpretar y lo hiciste muy bien. ¡Te felicito!», le dijo Horacio Villalobos. Similar opiniones tuvieron Danna Paola y Alexander Acha, también jueces.

Jorge cumplió 26 años y los celebró en La Academia

El pasado 29 de noviembre, Jorge Alejandro estuvo de cumpleaños y celebró su 26 natalicio al lado de todos sus compañeros académicos. Su madre y hermanas le enviaron un pastel con la imagen de Michael Jackson, su cantante favorito desde niño.

«Desde pequeño me gustó Michael. Lo recuerdo muy bien», dijo Jorge a las cámaras de La Academia.

Angie Flores, la encargada de abrir el concierto

Angie Flores inauguró la noche con su melodiosa voz al sonar de la canción «Castillos» de Amanda Miguel. Desde el primer día, Angie figuró como una de las favoritas del público.

«Angie, creo que eres una representante ‘cañona’ de la belleza latina en todos los sentidos», comenzó diciéndole Alexander Acha. «La canción no me gustó para nada, creo que no iba contigo, pues luces mejor con canciones más profundas. Los adornos que hiciste estuvieron fenomenales, sin embargo, de todas tus presentaciones esta es la que menos me conmovió», agregó.

«No tengo notas. Tu voz es hermosa y brillas como un diamante, lo vuelvo a decir (…) pero coincido con la canción, me quedó corta», comentó Danna Paola.

Desde hoy lunes los académicos preparan sus canciones para el concierto de la próxima semana, quinta semana.