Cristiano Ronaldo y una reflexión de vida: «El talento no es suficiente»

Portugal.- La gala de los Globe Soccer Awards 2020, dejó memorables momentos y mucha emotividad en los discursos de aquellos que resultaron vencedores en la noche de Dubai.

Uno de los nombres propios del evento fue el portugués Cristiano Ronaldo, galardonado como el mejor jugador del siglo XXI. El artillero de la Juventus superó en dos etapas de votación a otros 27 nominados, entre los que figuraba el astro argentino Lionel Messi.

«Esto es para mis colegas, entrenadores, Portugal, los aficionados, los inmigrantes. Estoy muy feliz. Este es un momento que no puedo describir, algo grande en mi carrera», agradeció el portugués.

Al margen de lo que representa este reconocimiento, Cristiano también se llevó los reflectores por las épicas palabras que soltó en el resto de su discurso triunfal. Tal vez de forma indirecta, pero el portugués hizo alusión a un interminable tema de discusión que ha prevalecido la última década.

Talento vs trabajo, Messi vs Cristiano, la comparación que mancha una rivalidad

Coprotagonista del portugués en un monopolio futbolístico que se ha extendido durante los últimos 15 años. Lo cierto es que sus carreras han sido vistas desde diferentes perspectivas. El talento de Messi contra el arduo trabajo de Cristiano, aunque es evidente que a Messi no le falta trabajo ni a Cristiano, talento. La clasificación unilateral no hace justicia a ninguno de los dos jugadores, sacrificando acosta de una rivalidad el respeto al legado que ambos han establecido en forma de récords y hazañas inimaginables.

Pese a que las aptitudes estéticas de la pulga para jugar al fútbol, lo han posicionado por encima de Cristiano en la valoración de las masas, no se puede obviar que su trabajo y preparación están tan infravalorados como el talento del crack portugués. Al final, ambas cualidades van de la mano y no hay forma de triunfar sin alguna de ellas, como lo explicó CR7:

«Desde el día 1 tuve la ética de ser el mejor, trabajar duro y escuchar a los jugadores más experimentados. Supe desde el principio que era diferente a los demás, era especial. Pero sin sacrificio no se puede ganar nada. Así que hice sacrificios increíbles y mi familia también los hizo. Lo que soy ahora empezó desde ese momento. Toda mi vida, lo que hice y lo que hago es porque tengo pasión», manifestó Cristiano.

Y continuó diciendo: «Mi punto más fuerte es mi mente, los números no mienten. Si se ven los últimos 15 años, mi nivel ha sido casi el mismo. Se trata de esfuerzo, dedicación y trabajo duro, porque el talento solo, no es suficiente. Tienes que esforzarte, yo lo hago casi todos los días».

«No es coincidencia, es porque yo trabajo extra fuera de la cancha por mi ambición de ganar y tener éxito. Me he dedicado tanto que esto es parte de mí, los récords son parte de mí. El talento no es suficiente», recalcó el portugués.

