Covid-19 SPS: Mujer, supuestamente contagiada, muere en su casa

CORTÉS, HONDURAS. Una mujer que supuestamente días atrás dio positivo a la prueba para detectar Covid-19, murió durante la madrugada de este domingo dentro de su propia casa, localizada en San Pedro Sula, zona norte del país.

Se trata de una mujer de una edad aproximada a los 45 años, quien se mantenía aparentemente aislada en su hogar y recibía tratamiento domiciliario.

Según familiares de la fallecida, el deceso se registró a eso de las 2:00 de la mañana. Ante esto, llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 para informar. No obstante, amaneció, pasaron más horas, y nadie llegada a levantar el cuerpo.

Hasta más tarde, se hicieron presentes empleados de la funeraria Divino Paraíso, y fueron ellos quienes trasladaron los restos de la fémina hacia un cementerio ubicado en las afueras de SPS.

Cabe señalar que los trabajadores fúnebres criticaron que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) no esté levantando los cuerpos de las personas que fallecen en sus casas.

Asimismo, se debe mencionar que los dolientes pidieron no divulgar en dónde vivía la víctima, por temor a que el dueño de la casa, a quien le pagan alquiler, los eche de la misma.

Muertes en casa por temor a las estigmatización

Covid-19, una enfermedad tan o más estigmatizada que el VIH-SIDA en su momento, a tal punto que, en la zona norte del país, personas mueren en sus casas por temor a que la sociedad los señale.

En ese sentido, la jefa de la Región Metropolitana de Salud de Cortés, Dinora Nolasco, dijo a medios de comunicación que conoce información de que varias personas sospechosas de estar infectadas fallecieron en sus casas.

“Son situaciones que se pueden dar porque el paciente no acude por miedo a ser agredido. Si la población no nos ayuda la situación será peor. En los barrios, las personas no quieren darse cuenta si tienen o no el contagio, además, nadie quiere aislarse», dio a conocer la galena días atrás.

