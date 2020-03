Covid-19 en Honduras: CN analiza suspender sesiones por 30 días

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado por el Partido Nacional Oswaldo Ramos Soto presentó este día una moción para que las sesiones del Congreso Nacional (CN) se suspendan durante 30 días.

Según el parlamentario, existen algunos congresistas que han presentado síntomas similares a los del Covid-19.

Por su parte, ante la moción presentada por Ramos Soto, la parlamentaria Sara Medina, dijo que ella si apoyaría la moción. Sin embargo, dijo que este tiempo que se suspenderán las sesiones debe servir para educar a la población de los departamentos que cada diputado representa, lo anterior para que estas poblaciones conozcan como prevenir el contagio de Covid-19.

Por otra parte, el diputado de Libre, Sergio Castellanos dijo no estar de acuerdo, además manifestó «son como las ratas, al hundirse el barco, son los primeros en tirarse», lo anterior haciendo referencia a la moción presentada por el diputado Ramos Soto.

De la misma forma, Castellanos dijo que se debería de comenzar por suspender actividades en los centros penales y centros de trabajo.

No obstante, su compañero de bancada Jari Dixon manifestó que el tema del Covid-19 no era un juego y que no se debería de realizar política. De la misma forma manifestó su apoyo a la moción y dijo que su bancada apoyaría la iniciativa.

Por otra parte, el diputado Daniel Sabillón manifestó que no se debe caer en pánico. De la misma forma dijo «no podemos retirarnos 14 días ya que ahorita es el inicio del virus».

Seguidamente dijo que aún no se llega a la etapa cinco, por lo que ausentarse 14 días no es posible y que posiblemente al regresar al Congreso Nacional la pandemia este en su punto más alto.

A renglón seguido dijo que suspender las sesiones legislativas no es la solución ante la pandemia del Covid-19.

Debido a que la moción fue presentada debido a la sospecha de que algunos diputados presentaban síntomas de Covid-19, el parlamentario dijo que se debe de identificar a los compañeros que presentan factores de riesgo y que sean reemplazados por su suplente

Moción queda en suspenso

Es preciso indicar que la moción presentada por el diputado Ramos Soto quedó en suspenso. Además, se convocó a los diputados para el día de mañana a la espera de las determinaciones que enviará el Poder Ejecutivo.

