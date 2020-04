Congreso exige informe de compras por COVID-19 al Poder Ejecutivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un informe sobre las compras realizadas durante la emergencia por COVID-19 solicitó el Congreso Nacional (CN) a los funcionarios del Poder Ejecutivo, dijo el titular del hemiciclo, Mauricio Oliva.

«Se ha solicitado a los funcionarios encargados de las compras del Poder Ejecutivo un informe de la manera cómo se han aprovechado esos recursos que el CN les autorizó utilizar, y plan de compras a futuro, como forma de rendición de cuentas frente a pueblo», publicó Oliva en su cuenta de Twitter.

Ayer, martes, se realizó una sesión virtual de la Junta Directiva del Legislativo donde se aprobó el uso de una plataforma. Esta fue otorgada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD para llevar «de manera adecuada» las sesiones virtuales del CN.

«Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y aprovechar los avances tecnológicos para que el país siga funcionando», explicó Oliva.

De igual forma, la Junta Directiva del CN decidió convocar a sesión del pleno del Poder Legislativo para el viernes 24 de abril. «Esperamos que haya un número importante de dictámenes que estén listos para ser discutidos por la asamblea», dijo el titular.

Por otra parte, se aprobó turnar a la Comisión de Dictámenes sobre las iniciativas introducidas por las distintas bancadas de los partidos políticos. Esta medida se tomó para priorizar todas las que van encaminadas a combatir el COVID-19, según Oliva.

Presidente del Congreso Nacional exige rebaja en la factura energética

El presidente del Congreso Nacional, fue claro y al grano con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y les exigió que en la próxima factura de energía eléctrica se refleje la baja internacional del petróleo.

Según el titular del Poder Legislativo, la respuesta de la CREE es positiva y le aseguraron que la rebaja se aplicará en la factura energética.

Asimismo, Oliva contó que pidió no más promedios al consumo de energía de la población y como no han hecho las medidas correctas. Además, dijo que este mes no se debería de cobrar por la lectura errónea.

En la reunión, según el funcionario, también hablaron de medidas para evitar que la población pague la totalidad de la factura eléctrica; en vez de ello, se les facilite hacer abonos sustanciales o pagar la mitad, para que no sea un cobro muy elevado.

