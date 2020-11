Concacaf define sede para el desenlace de la Concachampions 2020

Estados Unidos.- La Concacaf confirmó el pasado 2 de noviembre que la Concachampions volverá a la acción el próximo 15 de diciembre y el campeón se decidirá el 22 del mismo mes.

Primero se disputarán los duelos de vuelta de los cuartos de final, para luego llevar a cabo la semifinal y final a partido único.

La sede de la Concachampions está lista

El Exploria Stadium, casa del Orlando City de la MLS, fue elegida para acoger los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, así lo informó a través de sus redes sociales la Concacaf.

Orlando’s @ExploriaStadium to host final stages of 2020 Scotiabank Concacaf Champions Leaguehttps://t.co/td90X7Y3jD El Estadio Exploria de Orlando será sede de las rondas finales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020https://t.co/YhUpU6GHwZ#SCCL2020 pic.twitter.com/djGfWgecZq — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 10, 2020

Es importante resaltar que el partido de la Concachampions de entre Cruz Azul y LAFC se decidirá en 90 minutos, ya que no se pudo disputar la ida en la fecha estipulada por motivos de pandemia.

Así se definirán los cruces

Cuartos de final: 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul (partido único)

The Champions are back! Who’s taking the 🏆 home? #SCCL2020 pic.twitter.com/zX1aXYZPEM — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 4, 2020

