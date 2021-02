Con lesión incluida Novak Djokovic hace historia en el Australian Open

AUSTRALIA.- El tenista número uno a nivel mundial, Novak Djokovic, continúa con paso firme en el Australian Open. En esta ocasión ‘Nole’ se impuso a Milos Raonic 7–6, 4-6, 6-1 y 6-4.

Djokovic se clasificó a los Cuartos de Final del Australian Open pese a un dolor abdominal que lo aquejó durante la mayor parte del juego. Con este triunfo Djokovic se convierte en el cuarto jugador en la historia del tenis en lograr 300 victorias en Grand Slam.

Al finalizar el juego ‘Nole’, explicó. «No me he preparado de verdad para este partido. Utilicé cada hora para intentar recuperarme, para estar en condiciones de jugar».

«En cualquier otro torneo que no fuera del Grand Slam me hubiera declarado baja. Aquí quiero esforzarme al máximo para recuperarme y tratar de saltar a la pista. Hoy, antes del final del calentamiento, tres horas antes de entrar en la pista, todavía no sabía si iba a jugar o no», finalizó.

De esta forma, Djokovic se enfrentará a Alexander Zverev el lunes 14 de febrero a las 6:00 PM, en busca de las Semifinales del Australian Open.

Te puede interesar: Le cortan el invicto a niño prodigio en FIFA ¿Con cuántos partidos quedó?

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ