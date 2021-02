Comisión de Arbitraje presenta árbitros de la Jornada 1 en App de la Liga Nacional

HONDURAS.- La Comisión Nacional de Arbitraje anunció las cuartetas arbitrales para la primera jornada del Clausura 2021 a través de la nueva app de la Liga Nacional.

El torneo Clausura 2021 arranca el próximo martes 16 de febrero con los cruces Lobos UPN vs Motagua a las 5:00 PM, Honduras Progreso vs Marathon a las 7:15 PM.

Los partidos del día miércoles serán Real Sociedad vs Real de Minas a las 3:00 PM, Vida vs Platense a las 5:15 PM, y Real España vs Olimpia a las 7:00 PM.

Cuartetas arbitrales para los juegos del martes y miércoles

Martes 16 de febrero de 2021

Lobos UPN vs Motagua 5:00 PM

Árbitro: Melvin Matamoros

Asistente 1: Christian Ramírez

Asistente 2: Juan Carlos Rodríguez

4to Árbitro: Jefferson Escobar

Asesor: Rafael García

Honduras Progreso vs Marathón 7:15 PM

Árbitro: Óscar Moncada

Asistente 1: Francisco Paz

Asistente 2: Darinel Martínez

4to Árbitro: James Salinas

Asesor: Alidio Hernández

Miércoles 17 de febrero de 2021

Real Sociedad vs Real de Minas 3:00 PM

Árbitro: Armando Castro

Asistente 1: Shirley Perelló

Asistente 2: Gerson Orellana

4to Árbitro: Marvin Ortíz

Asesor: Epafrodito Martínez

Vida vs Platense 5:15 PM

Árbitro: Héctor Rodríguez

Asistente 1: Ebler Martínez

Asistente 2: Elder Oliva

4to Árbitro: Luis Mejía

Asesor: Ángel Fuentes

Real España vs Olimpia 7:00 PM

Árbitro: Said Martínez

Asistente 1: Walter López

Asistente 2: Luis Paz

4to Árbitro: Orlando Hernández

Asesor: Vivian Rodríguez

