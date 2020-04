COHEP: Crisis benefició a ENEE, sí pueden pagar a generadoras de energía

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) cuestionó a la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), dirigida por Miriam Guzmán, debido a la propuesta de suspender el pago a las empresas generadoras de energía.

En ese sentido, el presidente del COHEP, Juan Carlos Sikaffy, cuestionó que Guzmán proponga esa medida a raíz de la solicitud de los diputados de suspender el pago de servicio eléctrico a los hondureños.

El empresario manifestó que hay sectores que al parecer no comprenden la magnitud del problema que atraviesa Honduras con los efectos del COVID-19.

“Quiero ser categórico en afirmar que no se puede suspender el pago a las empresas generadoras de energía eléctrica. Nosotros hemos dado nuestro voto de confianza a la Junta Interventora con el propósito que está ayude a ordenar el sub sector eléctrico dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica”, dijo Sikaffy.

Además, expresó que siempre han apoyado el trabajo para el rescate de la institucionalidad de la ENEE. Sin embargo, señaló: “Hoy parece que estamos en una campaña de desprestigio en contra de las empresas de generación de energía eléctrica renovable y térmica, que lo que hacen es prestar un servicio al Estado”.

COHEP: Habrá problemas de liquidez si se deja de pagar

El líder empresarial consideró que todas las empresas generadoras tienen obligaciones, sin importar el tipo. De esa forma, indicó que si se les deja de pagar tendrán que enfrentar problemas de liquidez.

A la vez, explicó que no podrán pagar las obligaciones que mantienen con las entidades financieras, los cuales son los verdaderos dueños de los proyectos. Sobre ese tema, manifestó: “No podrán pagar a sus empleados, no podrán comprar combustible y suministros. Al final las empresas no tendrán a quién acudir. Nadie les prestará para cumplir otras obligaciones financieras”.

También añadió que dichas acciones únicamente provocarán una crisis en cuanto al servicio de energía. Manifestó que al final el pueblo hondureño será quien terminará pagando la factura “por no poder contar con energía”.

“Pero si eso no lo entiende la Junta Interventora, me atrevería a decir que su selección fue desacertada y lo digo con mucho respeto, porque considero que las personas nombradas son funcionarios honorables, pero espero entiendan el contexto de la grave situación económica que está viviendo el país”, apuntó.

Por otro lado, el titular del COHEP dijo que existen siete facturas que están pendientes, estas son del año 2018 y 2019. Comunicó que las mismas, suman un monto mayor a los L9 mil millones. Aprovechó para mencionar que esa energía fue producida, consumida y cobrada por la ENEE y la cual no se ha pagado a los generadores.

ENEE se ha beneficiado con bajo costo del petróleo

“No podemos seguir dañando más a las empresas de generación de energía cuando lo que debemos hacer es honrar esas obligaciones”, sostivo Sikaffy.

“No es justificación que ahora se diga que por la crisis del COVID-19 la ENEE no puede pagar cuando su presupuesto no se ha visto afectado. Al contrario, se ha beneficiado de los bajos precios del petróleo”, añadió.

Por último, el titular del COHEP apuntó que la institución ha propuesto ideas para solucionar el financiamiento ante la crisis de Salud y no permitirán que peligre la seguridad jurídica de Honduras.

